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Українські банки підписали меморандум про пільгові кредити на енергопроєкти

28.06.2024 14:20
Дарія Шуть
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Найбільші банки України підписали спільний меморандум про пільгове фінансування проєктів, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури країни

Українські банки підписали меморандум про пільгові кредити на енергопроєкти

Фото: pngwing.com, freepik.com

В меморандумі йдеться, що банки-підписанти зобовʼязуються докладати зусилля з організації доступного кредитування для бізнесу, який реалізовує проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

Під документом поставили підписи представники 17 великих українських банків, чисті активи яких станом на 1 травня 2024 року становили понад 83% від загальних активів всієї банківської системи країни. Серед них:

  1. ПриватБанк;
  2. Ощадбанк;
  3. Райффайзен Банк;
  4. А-Банк;
  5. УКРСИББАНК;
  6. ОТП Банк;
  7. МТБ банк;
  8. Банк Кредит Дніпро;
  9. Кредобанк;
  10. ПУМБ;
  11. Sense Bank;
  12. Укрексімбанк;
  13. Укргазбанк;
  14. Креді Агріколь Банк;
  15. Піреус Банк МКБ;
  16. Правекс-Банк;
  17. Глобус Банк.

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Сума кредиту, який надаватимуть банки на енергопроєкти, залежно від сегмента може становити від 500 тис. до 25 млн євро. Власний внесок клієнта повинен становити від 10% до 50% залежно від розміру проєкту. Термін кредиту становитиме до 5-7 років. Також можливе беззаставне кредитування для малих проєктів мікро- та малого бізнесу під поруку.

Фінансування виділятимуть на проєкти з будівництва сонячних, вітрових, біогазових станцій, біомаси, газотурбінних та газопоршневих електростанцій, промислові акумуляторні батареї, високоманеврені, накопичувані, когенерації тощо. Для ФОПів та малого бізнесу — енергодвері або вікна, сонячні панелі тощо.

Джерела погашення – грошові потоки від проєкту та/або наявного бізнесу; потенційна економія витрат від запровадження енергоефективного обладнання чи власного енергозабезпечення. Можлива також відстрочка погашення основної суми кредиту до 6-12 місяців або до моменту введення об’єкта в експлуатацію.

Нагадаємо, ПриватБанк та Ощадбанк після розширення державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» відкрили прийом заявок на кредитування генерації електроенергії.

Також ми писали, що Кабмін готує пільгові кредити та скасування податку на енергообладнання. Уряд робить акцент на децентралізовану енергосистему. Спільно з Верховною Радою готується законопроект, який передбачає скасування мита та ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання, а також усунення всіх митних процедур.

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За матеріалами ЕП

Рубрики: КредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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