Українські банки підписали меморандум про пільгові кредити на енергопроєкти

Найбільші банки України підписали спільний меморандум про пільгове фінансування проєктів, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури країни

В меморандумі йдеться, що банки-підписанти зобовʼязуються докладати зусилля з організації доступного кредитування для бізнесу, який реалізовує проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

Під документом поставили підписи представники 17 великих українських банків, чисті активи яких станом на 1 травня 2024 року становили понад 83% від загальних активів всієї банківської системи країни. Серед них:

ПриватБанк; Ощадбанк; Райффайзен Банк; А-Банк; УКРСИББАНК; ОТП Банк; МТБ банк; Банк Кредит Дніпро; Кредобанк; ПУМБ; Sense Bank; Укрексімбанк; Укргазбанк; Креді Агріколь Банк; Піреус Банк МКБ; Правекс-Банк; Глобус Банк.

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Сума кредиту, який надаватимуть банки на енергопроєкти, залежно від сегмента може становити від 500 тис. до 25 млн євро. Власний внесок клієнта повинен становити від 10% до 50% залежно від розміру проєкту. Термін кредиту становитиме до 5-7 років. Також можливе беззаставне кредитування для малих проєктів мікро- та малого бізнесу під поруку.

Фінансування виділятимуть на проєкти з будівництва сонячних, вітрових, біогазових станцій, біомаси, газотурбінних та газопоршневих електростанцій, промислові акумуляторні батареї, високоманеврені, накопичувані, когенерації тощо. Для ФОПів та малого бізнесу — енергодвері або вікна, сонячні панелі тощо.

Джерела погашення – грошові потоки від проєкту та/або наявного бізнесу; потенційна економія витрат від запровадження енергоефективного обладнання чи власного енергозабезпечення. Можлива також відстрочка погашення основної суми кредиту до 6-12 місяців або до моменту введення об’єкта в експлуатацію.

Нагадаємо, ПриватБанк та Ощадбанк після розширення державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» відкрили прийом заявок на кредитування генерації електроенергії.

Також ми писали, що Кабмін готує пільгові кредити та скасування податку на енергообладнання. Уряд робить акцент на децентралізовану енергосистему. Спільно з Верховною Радою готується законопроект, який передбачає скасування мита та ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання, а також усунення всіх митних процедур.

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За матеріалами ЕП