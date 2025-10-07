close-btn
НБУ оновив вимоги до кредитування підприємств

07.10.2025 17:30
Микола Деркач

Змінено підходи до оцінки банками боржників із метою розширення доступу до кредитів для бізнесу на прифронтових територіях

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк України встановив особливості розрахунку фінансового результату діяльності боржників, що здійснюють господарську діяльність переважно на прифронтових територіях і постраждали внаслідок збройної агресії рф або стихійного лиха, з метою збереження та розширення доступу до кредитних ресурсів для таких підприємств.

Відповідні зміни внесено до постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» (зі змінами) та затверджених цією постановою Правил роботи банків у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану.

Зокрема, встановлено підхід до оцінки банком спроможності боржника виконувати зобов’язання перед кредиторами, якщо такий боржник здійснює господарську діяльність переважно на території, щодо якої не визначена дата припинення можливості або завершення бойових дій у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Читайте також: Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ

За новим підходом банк має право застосовувати прогнозне значення фінансового результату від операційної діяльності боржника, якщо боржник унаслідок воєнних дій або стихійного лиха зазнав значного пошкодження власних або орендованих виробничих основних засобів чи майна. Раніше банки мали використовувати винятково історичні значення фінансового результату за попередні періоди.

Зазначене рішення сприятиме розширенню доступу до банківських кредитів для бізнесу, зокрема на прифронтових територіях. Національний банк і далі гнучко реагуватиме на актуальні виклики для досягнення балансу між збереженням фінансової стабільності та забезпеченням доступу економіки до ресурсів.

Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 3 жовтня 2025 року №124, що набрала чинності 7 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ відтепер отримує у своє пряме управління державну частку в статутному капіталі Національного депозитарію України (НДУ). Раніше цією часткою розпоряджалася Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Рубрики: БанкиВійна з РосієюГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
