НБУ оприлюднив прогноз облікової ставки до кінця 2026 року

Нещодавно відбулася дискусія членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки. Члени КМП одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% у вересні, підсумували фактичну ситуацію та озвучили прогнози на наступний рік

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Упродовж дискусії зазначалося, що споживча інфляція у річному вимірі знижувалася три місяці поспіль і за підсумками серпня становила 13,2%, що нижче, ніж передбачалося макропрогнозом НБУ (Інфляційний звіт, липень 2025 року). Водночас базова інфляція сповільнилася близько до прогнозної траєкторії – до 11,4% р/р у серпні.

Так, надходження нових урожаїв, зокрема овочів, помітно загальмувало продовольчу інфляцію. У серпні також пришвидшилися жнива ранніх зернових, що наблизило показники врожайності до рівня минулого року, а очікувані обсяги збирання врожаїв ‒ до прогнозу НБУ. Це не тільки сприятиме подальшому зниженню інфляції, але й має стимулювати нарощування експорту та пришвидшення економічного зростання в наступні місяці.

Тиск на споживчі ціни також очікувано послабився завдяки зростанню пропозиції на ринку праці та сповільненню темпів зростання реальних зарплат (до близько 5% р/р упродовж останніх місяців порівняно з двознаковим рівнем на початку року).

Попри посилення інтенсивності обстрілів енергетичної інфраструктури, значних проблем із постачанням електроенергії не спостерігалося. Поодинокі відключення не мали значних проінфляційних ефектів чи стримуючого впливу на економічну активність. Відновлення видобутку і накопичення запасів газу відповідало припущенням НБУ.

Ситуація на валютному ринку теж залишалася стійкою, зокрема завдяки сезонному поліпшенню кон’юнктури та попереднім заходам НБУ із забезпечення інтересу до гривневих активів і підтриманню двосторонніх ринкових коливань курсу. У результаті чистий попит на валюту з боку населення був стриманим, курс гривні помірно коливався з тенденцією до зміцнення, а курсові очікування демонстрували ознаки поліпшення. Обсяги інтервенцій НБУ в серпні скоротилися та були з надлишком компенсовані надходженням зовнішньої допомоги ($5,8 млрд). У результаті міжнародні резерви зросли на 7% (до $46 млрд на початок вересня).

Читайте також: Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот

Попри низку позитивних моментів, зберігалися високі ризики, пов’язані з перебігом війни та її наслідками. Зокрема, разом із продовженням війни посилюється тиск на державні фінанси. Повноцінне фінансування бюджету вимагає не тільки виваженого підходу до витрат, мобілізації доходів і подальших кроків з детінізації економіки, але й прогресу в перемовинах з міжнародними партнерами. Наразі значна частина зовнішнього фінансування на 2026–2027 роки залишається непідтвердженою.

Висока інтенсивність війни і надалі суттєво обмежує інвестиційну активність та створює перманентний тиск на виробничі витрати бізнесу, а теракти росії проти цивільного населення спонукають громадян до виїзду за кордон, хоча цей процес і не такий активний, як у попередні роки. Крім того, активізація обстрілів енергетики напередодні опалювального сезону посилює ризики як для економічної активності, так і подальшого інфляційного розвитку.

Вплив війни, імовірно, прослідковується й у динаміці інфляційних очікувань. З одного боку, у населення і фінансових аналітиків вони поліпшилися на тлі сповільнення інфляції. З іншого, – у більшості груп респондентів, у тому числі й домогосподарств, інфляційні очікування залишаються на двознакових рівнях. Статистика пошукових інтернет-запитів свідчить про збереження високого інтересу населення до теми інфляції.

Цікаве по темі: Держборг України у 2026 році перевищить ВВП

Прогноз

Учасники дискусії погодилися, що за умови збереження сталої тенденції до зниження інфляції й поліпшення інфляційних очікувань, стійкої ситуації на валютному ринку, а також відсутності суттєвих негативних змін у розподілі ризиків, НБУ зможе розпочати обережне зниження облікової ставки в IV кварталі 2025 року.

Однак думки щодо швидкості та загального потенціалу пом’якшення процентної політики розділилися. Більшість членів КМП вважають, що наразі ситуація розвивається доволі близько до очікувань, тому схиляються до траєкторії облікової ставки, передбаченої липневим прогнозом, – 14,5% на кінець 2025 року і 12,5% на кінець 2026 року.

Водночас кілька членів КМП зауважили, що ризики, пов’язані з війною та високими потребами бюджету, посилилися і навіть частково реалізувалися. Це може не тільки сповільнити темпи зниження облікової ставки наприкінці 2025 року, але й обмежити простір для пом’якшення процентної політики у 2026 році. На їхню думку, наприкінці наступного року облікова ставка, імовірно, становитиме 13–14%.

Лише один член КМП припустив, що НБУ зможе пом’якшувати процентну політику швидше за липневий макропрогноз. На його думку, подальші надходження нових врожаїв та стриманіші ефекти курсового перенесення створюватимуть передумови для стрімкішого, ніж очікувалося, зниження інфляції. НБУ зможе використати сприятливу кон’юнктуру для підтримки економічного зростання без шкоди для цінової стабільності.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік

Український стартап Metatable залучив $100 000 інвестицій

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності