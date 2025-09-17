Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

Криптовалютний ринок завжди вирізнявся підвищеною волатильністю. Різкі стрибки цін, непередбачувані корекції й імпульсні злети — звична картина для інвесторів і трейдерів. Але що стоїть за цією нестабільністю? У цій статті розберемо ключові фактори, які формують волатильність крипторинку

Для початку нагадаємо, що волатильність — це ступінь коливання ціни фінансового активу протягом певного періоду. Простими словами, актив, який зазнає значних коливань ціни за короткий проміжок часу, вважається більш волатильним, ніж той, чия ціна залишається відносно стабільною.

Волатильність крипторинку — це не просто характеристика, а базова риса, яка визначає його поведінку з моменту появи Біткоїна. На відміну від традиційних активів, де цінові коливання зазвичай обмежені макроекономічними умовами, у крипті впливових чинників значно більше. Вони варіюються від монетарної політики та глобальної ліквідності до інституційних потоків і навіть чуток у медіа.

2025 рік став черговим підтвердженням цього: коливання Біткоїна та альткоїнів напряму реагували на економічні дані, рішення Федеральної резервної системи США, глибину ліквідності на біржах і навіть динаміку попиту на крипто-ETF. Не менш важливим є і слабке регулювання сфери на законодавчому рівні. Все це робить крипторинок одночасно привабливим і небезпечним для інвесторів.

Чому важливо розуміти волатильність?

Волатильність — один із ключових факторів при оцінці інвестиційного ризику. Традиційно інвестори готові брати на себе високий рівень ризику, якщо вважають, що потенційна винагорода варта ймовірних втрат (іноді навіть повної втрати інвестицій).

Зазвичай роздрібним інвесторам радять диверсифікувати портфель у межах одного класу активів, щоб знизити ризик. Популярна стратегія — інвестувати у кошик акцій (або індексний фонд), а не в кілька окремих. Для ще більшого захисту інвестори часто поєднують волатильніші активи, як-от акції, зі стабільнішими — наприклад, облігаціями.

На зростання волатильності можуть впливати позитивні чи негативні новини, фінансові звіти, які виявилися кращими або гіршими за очікування. Нестандартні стрибки обсягів торгів зазвичай збігаються зі зростанням волатильності. Дуже низькі обсяги (як у випадку з так званими «пенні-акціями», що не торгуються на великих біржах, або з дрібними криптовалютами) також часто супроводжуються високою волатильністю.

Основні фактори волатильності криптовалют

Макроекономічні чинники

Одним із головних драйверів волатильності крипторинку залишаються макродані та дії центральних банків. У першу чергу — Федеральної резервної системи США.

Відсоткові ставки та ФРС

Кожне засідання ФРС, кожна заява Джерома Пауелла миттєво відбиваються на вартості криптовалют. Коли у вересні 2025 року ринок очікував на зниження ставки, учасники закладали оптимізм у ціни Біткоїна та Ефіріума.

Але навіть найменший «сюрприз» у даних CPI чи PPI призводив до зворотних рухів — іноді різкіших, ніж на фондових ринках. Це пояснюється тоншою ліквідністю та вищим рівнем спекулятивного капіталу у крипті.

Індекс долара

Не менш важливим фактором є динаміка долара. У серпні 2025 року ослаблення USD сприяло зростанню Біткоїна, тоді як його посилення швидко «гасило» апетит до ризику. Для інвесторів криптовалюти все частіше стають альтернативним хеджем проти долара та інфляції, а отже, зміни в макроекономічному середовищі відразу транслюються у волатильність.

Ефект «сюрпризу»

Важливо розуміти, що ринок реагує не стільки на самі цифри, скільки на їх відхилення від очікувань. Навіть незначно вищий рівень інфляції, ніж прогнозували аналітики, може стати каталізатором різкого руху. Це добре видно на прикладі серпневих і вересневих релізів інфляційних даних у США: одразу після публікацій спостерігалося зростання обсягів торгів і стрибки цін на ключові криптоактиви.

Ліквідність

Це одна з ключових причин нестабільності криптовалют. На відміну від фондових чи боргових інструментів, цифрові активи торгуються на десятках бірж із різним обсягом заявок у книгах. Це означає, що навіть порівняно невеликі угоди можуть рухати ціни на відсотки, створюючи ефект «снігової кулі».

Глибина торгів і роль стейблкоїнів

У серпні 2025 року аналітики Kaiko відзначали, що ліквідність у парах зі стейблкоїнами безпосередньо впливає на цінові коливання. Коли обсяг заявок зменшується — будь-який великий продаж або купівля призводить до різких стрибків. Натомість збільшення пропозиції стейблкоїнів та їхнє використання на біржах тимчасово знижує нестабільність і робить торги більш передбачуваними.

Глобальна грошова маса

Ще один важливий чинник — загальний рівень ліквідності у світовій фінансовій системі (M2). За даними Coinbase Institutional, саме він визначає, скільки капіталу може «перетікати» в криптовалюти. Коли центральні банки скорочують грошову масу, попит на ризикові активи зменшується, і ринок реагує гостріше. Розширення ж ліквідності, навпаки, підживлює спекулятивні цикли та підсилює цінові рухи.

Деривативи та ринок опціонів

Похідні інструменти — важливий чинник, що підсилює коливання цін на криптовалюти. Хоча вони дають змогу хеджувати ризики, на практиці їх найчастіше використовують для спекуляцій, що лише підвищує ймовірність різких рухів.

Відкритий інтерес і кредитне плече

У серпні 2025 року Glassnode зафіксувала рекордний рівень відкритого інтересу (Open Interest — OI) по альткоїнах. Це означає, що на ринку зростала кількість відкритих позицій у ф’ючерсах та перпетуалах (безстрокових контрактах). Враховуючи, що більшість торгівлі альткоїнами відбувається саме через деривативи з кредитним плечем, різке збільшення OI стало ознакою підвищеної спекулятивної активності. У таких умовах будь-яке коливання ціни здатне запустити лавину ліквідацій, які різко посилюють волатильність.

Очікувана волатильність

Показники очікуваної волатильності також відіграють ключову роль. За індексом Deribit Volatility Index (DVOL), у липні–серпні 2025 року значення для Біткоїна впало до багаторічних мінімумів. Це створило ефект «стиснутої пружини»: як тільки з’явився новий тригер, ринок відреагував різким «розтисненням» із потужним ціновим рухом.

Дисбаланс опціонів (Put–call skew)

Аналітики Coinbase Institutional у вересні 2025 року звертали увагу на зростання 25-денного put–call skew у Біткоїні — показника, що відображає попит на захисні опціони. Чим вищий цей індикатор, тим більший дисбаланс між попитом на «пут» і «колл» і тим сильніше посилюється тиск на ринок у моменти стресу.

Інституційні потоки й ETF

Ще одним ключовим джерелом волатильності стали інституційні інвестори та біржові фонди (ETF). У 2025 році саме вони остаточно закріпилися як новий центр сили на ринку. Пояснення просте: ETF забезпечують прямий і зручний доступ до криптовалют для великої кількості гравців, які раніше обходили ринок стороною.

У результаті обсяги торгів значно зросли, а зміни у притоках чи відтоках коштів тепер миттєво відбиваються на цінах. Якщо інституції активно купують через ETF — ринок отримує потужний імпульс зростання. Коли ж вони так само швидко виходять, це створює різкі корекції, посилюючи загальну нестабільність.

Притоки та відтоки капіталу

Звіти CoinShares за серпень–вересень 2025 року показують, що потоки у криптовалютні фонди миттєво реагували на макродані. Наприклад, після публікації інфляційних показників у США інвестори виводили кошти з Біткоїн-ETF і паралельно переводили частину капіталу в Ефіріум чи альткоїни (цей процес нещодавно гарно відслідковувався на прикладі BlackRock, при цьому, нещодавно гігант черговий раз здійснив масштабний перерозподіл криптопортфеля). Така ротація збільшує нестабільність: Біткоїн втрачає підтримку, а менш ліквідні активи отримують надлишковий тиск попиту.

Зростання ролі Ефіріум-ETF

У вересні 2025 року Coinbase Institutional відзначила рекордні притоки в Ефіріум-ETF. Це не лише змінило баланс сил між BTC та ETH, але й підвищило волатильність: перерозподіл капіталу зробив обидва ринки більш чутливими до макротригерів.

Реакція на макроподії

У періоди, коли ринок очікував на рішення ФРС чи дані по інфляції, ETF ставали головним каналом реакції інституцій. Раптовий перехід від притоків до відтоків створював додаткові імпульси, які швидко транслювалися у зміни ціни.

Альткоїни та спекулятивні цикли

Альткоїни завжди вирізнялися значно вищою волатильністю, ніж Біткоїн чи Ефіріум. Причина очевидна: вони мають нижчу ліквідність, слабші фундаментальні основи та значною мірою залежать від спекулятивного інтересу.

Підвищена чутливість до трендів

Альткоїни реагують на загальні ринкові рухи із суттєвим перебільшенням. Якщо BTC додає 5%, багато другорядних токенів можуть зрости на 15–20%. Такий «підвищений коефіцієнт чутливості» робить їх привабливими для спекулянтів, але водночас особливо вразливими під час корекцій.

Спекуляції та торгова активність.

Зауважимо, що трейдери часто приймають рішення, ґрунтуючись на очікуваннях, а не на реальній цінності активу, що призводить до різких коливань. Важливу роль відіграють високочастотна торгівля, маржинальна торгівля та використання торгових ботів. Динамічність і безперервність крипторинку (24/7) ще більше підвищують швидкість і частоту коливань.

Рекордний відкритий інтерес

За даними Glassnode, у серпні 2025 року відкритий інтерес у деривативах на альткоїни сягнув історичного максимуму. Це свідчить про зростання спекулятивної активності: більшість трейдерів заходили у ф’ючерси з використанням кредитного плеча. У таких умовах навіть невеликий рух ціни здатен запускати ланцюгові ліквідації, різко посилюючи коливання.

Різкі розвороти

Цикли зростання альткоїнів часто завершуються стрімкими падіннями. У серпні 2025 року були випадки, коли після кількох днів підйому окремі токени втрачали 30–40% лише за одну добу. Це типовий сценарій для сегмента з обмеженою ліквідністю, де настрої учасників можуть змінитися миттєво.

Ринкові настрої

Один із ключових чинників волатильності криптовалют — це настрій інвесторів. Коли учасники ринку налаштовані оптимістично, це підвищує попит на криптовалюти та стимулює зростання цін. Навпаки, песимізм може викликати хвилю продажів і різке падіння. На ринкові настрої суттєво впливають новини, тренди в соцмережах і суспільне сприйняття, що може призводити до раптових цінових стрибків. Тому навіть пост відомого інфлюенсера на X може похитнути ринок.

Регуляторні та структурні чинники

Крім макроекономіки, ліквідності та торгівлі деривативами, на волатильність криптовалют дедалі сильніше впливають регуляторні новини та внутрішня архітектура ринку.

Регуляторні новини

Криптовалюти залишаються у «сірій зоні» для багатьох юрисдикцій, тому будь-які заяви чи рішення регуляторів викликають миттєву реакцію. Це стосується як великих гравців на кшталт Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) чи Європейського центрального банку, так і національних фінансових наглядових органів. Важливі не лише ухвалені правила, а й інформаційний фон: навіть чутки про можливе посилення контролю, податкові зміни чи, навпаки, легалізацію нових інструментів можуть спричинити стрибки цін.

У 2025 році показовим прикладом стали дискусії навколо регулювання стейблкоїнів. Лише кілька заяв чиновників про майбутні вимоги до резервів чи механізмів емісії призводили до різких рухів курсу найбільших токенів, тоді як підтвердження нових правил викликало ще більший резонанс серед інвесторів.

Структурні інструменти

Паралельно з розвитком ринку зростає популярність складніших торговельних стратегій. Одним із трендів 2025 року стали продукти зі «захисним продажем опціонів» (covered calls). Вони дають змогу інвесторам заробляти на преміях за опціонами, проте масове використання таких стратегій впливає на динаміку очікуваної волатильності.

Аналітики CoinDesk у серпні 2025 року відзначали, що поширення цих інструментів призвело до штучного зниження показників очікуваної волатильності Біткоїна. На перший погляд ринок виглядав спокійнішим, але насправді накопичував у собі ризик: будь-яка зміна балансу попиту та пропозиції на опціони могла викликати різкий стрибок волатильності, який би став несподіванкою для більшості учасників.

Корпоративні скарбниці

Ще одним новим фактором стали корпоративні скарбниці (digital asset treasuries). У 2025 році дедалі більше компаній почали тримати частину резервів у BTC чи ETH. Їхні дії створюють додаткові хвилі нестабільності: масштабні закупівлі стають тригером зростання, а раптові розпродажі чинять значний тиск на ціни.

Таким чином, ринок отримав ще одного великого гравця — корпоративний сектор, який раніше не мав істотного впливу. Його поява робить коливання ще менш передбачуваними, оскільки мотиви компаній (хеджування ризиків, управління ліквідністю, переоцінка активів) не завжди збігаються з логікою класичних інвесторів.

Технологічні фактори.

Технологічні розробки у сфері блокчейну та криптовалют можуть як стабілізувати, так і дестабілізувати ціни. Апгрейди й удосконалення технологій підвищують масштабованість, безпеку та корисність криптовалют, роблячи їх привабливішими для інвесторів. Водночас зломи, вразливості ПЗ чи перевантаження мережі можуть спричиняти панічні продажі та падіння цін.

