BlackRock здійснив масштабний перерозподіл криптопортфеля

Криптопортфель BlackRock суттєво змінився за останній тиждень. Дані блокчейну свідчать про різке скорочення позицій в Ethereum на тлі нарощування інвестицій у Біткоїн

Згідно з інформацією Finbold, отриманою від аналітиків Arkham, обсяг Ethereum у портфелі BlackRock знизився з 3,78 млн ETH ($16,82 млрд) станом на 5 вересня до 3,66 млн ETH ($15,91 млрд) на 12 вересня. Це скорочення на 115 950 ETH, що еквівалентно понад $913 млн лише за сім днів. Частка Ethereum у криптоекспозиції BlackRock зменшилася з 16,7% до 15,7%, що свідчить про відхід від другої за капіталізацією криптовалюти.

BlackRock збільшує позиції у Біткоїні

Натомість компанія наростила обсяг Біткоїна. За цей самий період запаси зросли з 747 470 BTC ($83,53 млрд) до 751 400 BTC ($85,62 млрд). Приріст у 3 930 BTC, вартістю понад $2,09 млрд, підняв домінування Біткоїна в криптопортфелі фонду з 83,2% до 84,4%.

Читайте також: Капіталізація крипторинку перевищила $4 трлн: що далі

Зміни у структурі активів збіглися з відновленням загальної вартості криптопортфеля BlackRock понад позначку $100 млрд — до $101,53 млрд станом на 12 вересня. Це зростання значною мірою було зумовлене тижневим ралі Біткоїна на 1,97%, а також підйомом дрібніших позицій, зокрема SPX (+23,28%) та TUA (+61,15%).

Ethereum, натомість, опинився під тиском і подешевшав на 2,43% — до $4 345. Це призвело до нереалізованих збитків BlackRock на понад $900 млн за його ETH-позиціями. Водночас Ethereum залишається другою за величиною криптовалютою у портфелі компанії, значно випереджаючи такі активи, як IMAGE ($561 000) та JOE ($6 880).

