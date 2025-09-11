Крипторинок відновив зростання: Dogecoin очолив висхідний тренд

Крипторинок демонструє ознаки відновлення: Біткоїн перевищив $114 тис., а Dogecoin очолив рух. Модель CF Benchmarks показує, що BTC торгується нижче своєї справедливої вартості відносно зростання грошової маси — шаблон, який раніше передував ралі

У четвер зранку, 11 вересня, в Азії Біткоїн торгувався близько $114 200, додавши 2,4% за добу, тоді як основні криптовалюти зміцнювались. Ether (ETH) зріс на 2,4% до $4 400, XRP піднявся вище $3, BNB Chain’s BNB (BNB) наблизився до $900, а Solana (SOL) додала майже 3%. Dogecoin випередив усіх, за добу зрісши на 5% і продовживши тижневе підвищення до 15,9%.

Трейдери звертають увагу на тренд в оцінках. CF Benchmarks у звіті цього тижня заявила, що Біткоїн торгується нижче справедливого діапазону, якщо порівняти його з динамікою грошової маси M2 у США. Розрив між зростанням M2 та ціною BTC зараз такий самий широкий, як у серпні 2024 року — це стало сильним сигналом для входу на ринок. Подібні розбіжності у 2016, 2019 і 2021 роках передували потужним зростанням.

За останнє десятиліття BTC демонстрував позитивну кореляцію з M2, причому монетарне зростання зазвичай випереджало ціну приблизно на три місяці. Якщо ця історична закономірність збережеться, у кінці IV кварталу додаткова ліквідність може підштовхнути Біткоїн вище.

Тактично «бикам» ще є що відвойовувати.

«Біткоїн продовжує приваблювати покупців на внутрішньоденних відкатах, формуючи плавний і доволі крихкий ап-тренд. Основна битва зараз точиться навколо $112 000», — зазначив Алекс Купцикевич, старший ринковий аналітик британського брокера FxPro, у коментарі для CoinDesk.

«Справжнє випробування знаходиться біля $115 000, трохи вище за 50-денну ковзну середню. Закріплення над цим рівнем означало б повернення оптимізму, але наразі BTC відстає від акцій, які б’ють рекорди», — додав він.

На ринку опціонів зріс попит на захисні інструменти перед публікацією даних про інфляцію у США цього тижня, що відповідає нейтрально-ведмежим очікуванням у короткостроковій перспективі.

Тим часом попит на SOL йде слідом за стабільним зростанням TVL до рекордних $12,2 млрд (+57% із червня), тоді як мемкоїни приваблюють нові потоки капіталу. Аналітики, які озвучують цілі по $300 для SOL, пояснюють це стійкою активністю та ліквідністю в мережі, хоча подальший рух, ймовірно, залежатиме від загального апетиту до ризику.

Макроекономічні події усе ще можуть зіпсувати картину, адже у четвер вийдуть дані про індекс споживчих цін у США. Сповільнення інфляції посилило б аргументи на користь швидкого зниження ставки ФРС та послаблення долара, що зазвичай підтримує Біткоїн і ширший крипторинок.

