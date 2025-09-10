BlackRock перерозподіляє $600 млн у крипті: які активи під ударом

Суттєвий перерозподіл капіталу на ринку ETF продовжується: Біткоїн-фонди знову фіксують значні чисті притоки, тоді як Ethereum (ETH) потерпає від посиленого тиску продажів

За даними Arkham Intelligence, BlackRock за останні 24 години продав 117 144 ETH на суму близько $507 млн і паралельно придбав 1 166,79 біткоїнів (BTC) приблизно на $131,5 млн.

Наразі найбільший у світі криптофонд управляє активами на понад $100,76 млрд, з яких 84% припадає на Біткоїн.

Ethereum-ETF фіксують відтік капіталу

Лише 8 вересня Ethereum ETF зафіксували відтік у розмірі щонайменше $912 млн. У результаті американські спотові ETH ETF зараз управляють лише близько $27 млрд, причому частка BlackRock становить приблизно $16 млрд.

Натомість Біткоїн-ETF залучили $524 млн за той самий період, що допомогло компенсувати слабкість інших криптоактивів.

Ринок вказує на зростання ролі Біткоїна як привабливого інструмента хеджування в умовах економічної невизначеності, подібно до золота, яке традиційно виступає «тихою гаванню». Ethereum же стикається зі сталими відтоками, оскільки інвестори стають обережнішими через технічні виклики мережі, регуляторну невизначеність і сумніви щодо короткострокової ролі активу, попри його ключове значення у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) та стейкінгу.

Подальше відновлення Ethereum залежатиме від того, наскільки швидко з’явиться регуляторна ясність найближчими місяцями, а також від успіху масштабованих рішень, що базуються на його мережі. Водночас ціни обох активів залишилися майже без змін.

Нагадаємо, що фонди, які торгуються на біржі (ETF) на основі Ethereum (ETH), у серпні продемонстрували вражаючий попит, залучивши загалом $3,87 млрд чистих припливів. Однак інституційні стратегії на крипторинку знову зміщуються на користь Біткоїна (BTC) як цифрового захисного активу.

Раніше ми писали, що 3 вересня BlackRock продала Ethereum на суму $151,39 млн, одночасно придбавши додатково Біткоїн на $289,84 млн, згідно з даними, отриманими з SoSoValue.

За матеріалами finbold.com.