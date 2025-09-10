close-btn
BlackRock перерозподіляє $600 млн у крипті: які активи під ударом

10.09.2025 15:30
Микола Деркач

Суттєвий перерозподіл капіталу на ринку ETF продовжується: Біткоїн-фонди знову фіксують значні чисті притоки, тоді як Ethereum (ETH) потерпає від посиленого тиску продажів

Фото: freepik.com

За даними Arkham Intelligence, BlackRock за останні 24 години продав 117 144 ETH на суму близько $507 млн і паралельно придбав 1 166,79 біткоїнів (BTC) приблизно на $131,5 млн.

Наразі найбільший у світі криптофонд управляє активами на понад $100,76 млрд, з яких 84% припадає на Біткоїн.

Ethereum-ETF фіксують відтік капіталу

Лише 8 вересня Ethereum ETF зафіксували відтік у розмірі щонайменше $912 млн. У результаті американські спотові ETH ETF зараз управляють лише близько $27 млрд, причому частка BlackRock становить приблизно $16 млрд.

Натомість Біткоїн-ETF залучили $524 млн за той самий період, що допомогло компенсувати слабкість інших криптоактивів.

Читайте також: Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів

Ринок вказує на зростання ролі Біткоїна як привабливого інструмента хеджування в умовах економічної невизначеності, подібно до золота, яке традиційно виступає «тихою гаванню». Ethereum же стикається зі сталими відтоками, оскільки інвестори стають обережнішими через технічні виклики мережі, регуляторну невизначеність і сумніви щодо короткострокової ролі активу, попри його ключове значення у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) та стейкінгу.

Подальше відновлення Ethereum залежатиме від того, наскільки швидко з’явиться регуляторна ясність найближчими місяцями, а також від успіху масштабованих рішень, що базуються на його мережі. Водночас ціни обох активів залишилися майже без змін.

Нагадаємо, що фонди, які торгуються на біржі (ETF) на основі Ethereum (ETH), у серпні продемонстрували вражаючий попит, залучивши загалом $3,87 млрд чистих припливів. Однак інституційні стратегії на крипторинку знову зміщуються на користь Біткоїна (BTC) як цифрового захисного активу.

Раніше ми писали, що 3 вересня BlackRock продала Ethereum на суму $151,39 млн, одночасно придбавши додатково Біткоїн на $289,84 млн, згідно з даними, отриманими з SoSoValue.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
