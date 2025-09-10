close-btn
Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів

10.09.2025 11:20
Микола Деркач
Дональд Трамп став не лише політичним лідером, а й активним гравцем у криптоіндустрії. Хоча це виглядає як конфлікт інтересів, його родина запускає NFT-проєкти, токени та стейблкоїни, зокрема через компанію World Liberty Financial (WLF), бере участь у майнінгових і фінансових проєктах, а Trump Media & Technology Group (DJT), яка керує соцмережею Truth Social, формує багатомільярдний портфель у Біткоїні та інших криптовалютах.

У статті розглянемо ключові криптопроєкти Трампа та його синів і спробуємо оцінити, скільки саме вони вже заробили на новій «золотій лихоманці»

Трамп готовий заробити на криптовалютній «золотій лихоманці», яку він сам допомагає створити. Конфлікт інтересів?

Багато критиків називають криптобізнес Дональда Трампа та його родини класичним конфліктом інтересів. Зокрема, їхні мемкоїни ($TRUMP, $MELANIA), стейблкоїн USD1 і токен WLFI швидко перетворилися на багатомільярдні активи — водночас адміністрація Трампа лібералізує регулювання криптоіндустрії в США.

Критики звертають увагу на небезпечне поєднання політичної влади й особистої вигоди. Зокрема, конгресвумен Максін Вотерс та сенаторка Елізабет Воррен підняли питання щодо законодавства, яке могло б обмежити участь президента і його сім’ї в криптобізнесі під час перебування на посаді.

Компанія World Liberty Financial (WLF), яку він заснував разом із синами та своїм спецпредставником у справах Близького Сходу та України, має стейблкоїн і цифрові токени. Також публічна компанія Trump Media & Technology Group, що управляє його соціальною платформою, змінює напрямок діяльності, аби стати скарбницею цифрових активів і скуповувати криптовалюту.

При цьому, Білий дім наполягає: президент не має жодних конфліктів інтересів.

«Ні президент, ні його родина ніколи не були і не будуть залучені в конфлікти інтересів», — заявила нещодавно прес-секретарка Білого дому Кароліна Левітт, відповідаючи на чергове запитання про те, як бізнес-імперія її керівника взаємодіє з його повсякденною роботою.

Та водночас очевидно, що ключові бізнес-інтереси Дональда Трампа сьогодні зосереджені саме у криптовалютній сфері — галузі, розвиток якої значною мірою підживлює його власна політика.

Трамп пообіцяв зробити США «криптостолицею планети», і його власне багатство, яким управляють його сини та бізнес-партнери, дедалі більше залежить від криптовалюти.

Усе це відбувається на очах громадськості, і, схоже, приносить президентові чималі гроші — сотні мільйонів доларів лише у вигляді комісій під час перебування на посаді та мільярди «на папері» (нереалізовані прибутки), які одного дня можуть стати реальністю.

Цікавий факт: за даними Forbes, чистий капітал Дональда Трампа станом на 9 вересня 2025 року становить $7,2 млрд. Окрім криптовалюти, значна частина статків президента США — у нерухомості. Також він володіє полями для гольфу, особняками, виноробнею і літаком Boeing 757 1991 року випуску, який отримав прізвисько Trump Force One.

Читайте також: Скільки б ви отримали, інвестувавши $100 в криптовалюту Трампа у січні

Криптопроєкти, що приносять Дональду Трампу чималий дохід

World Liberty Financial: токен WLFI та стейблкоїн USD1

Почнемо з токена WLFI, який останнім часом став справжньою сенсацією на ринку криптовалют. Його запуск викликав шалений ажіотаж, а вартість пакету токенів, що належать родині Трампа, вже перевищує $5 млрд. За даними Forbes та Bloomberg, «паперовий» прибуток від WLFI вже у кілька разів перевищує все, що президент США заробив за десятиліття своєї традиційної діяльності у сфері нерухомості.

WLFI торгується на великій біржі Binance і позиціонується як «токен управління» для самої компанії World Liberty Financial (WLF). Власники WLFI отримують право голосу за ключові рішення компанії, а родина Трампа залишається найбільшим власником цих активів.

Поряд із WLFI компанія WLF запустила і стейблкоїн USD1, прив’язаний до долара США. У компанії його називають «оновленою версією долара», здатною спростити міжнародні розрахунки. Серед перших користувачів — еміратський інвестиційний фонд MGX, що ще більше підживлює підозри у потенційному конфлікті інтересів.

Як йдеться у матеріалі Financial Times, Дональд Трамп отримав у власність понад 15 млрд WLFI-токенів, ринкова оцінка яких після запуску становила близько $3,6 млрд. Це формує значну частину загальної капіталізації у $6,4 млрд, однак більшість цих активів наразі залишаються заблокованими та не можуть бути реалізовані.

Зазначимо, що структура DT Marks DEFI LLC, пов’язана з родиною Трампів, володіє майже 38% акцій WLF і має право на більшість її доходів (75% від усіх продажів WLFI після відрахування резервів та витрат). Вона ж контролює 22,5 млрд WLFI-токенів, які після старту торгів, до речі, впали на 31,7%, і станом на 9 вересня оцінювалися у $5,2 млрд (капіталізація), за даними CoinMarketCap. Ціна ж токена коливається у межах $0,21.

Цікаве по темі: Обіг криптокомпаній в Україні склав $7 млрд у 2025 — Пишний

Trump Media & Technology Group: цифрова скарбниця у Біткоїні

DJT.O — публічна компанія, що керує соціальною мережею Truth Social. Після невдалого старту на біржі, компанія знайшла нову нішу: вона оголосила про плани трансформуватися у цифрову скарбницю, накопичуючи криптовалюти, насамперед Біткоїн.

За даними Reuters, DJT вже сформувала багатомільярдний портфель у Біткоїні, а також почала скуповувати інші цифрові активи. Ще у травні стало відомо, що компанія, близько 41% якої належить сім’ї Трампа (станом на початок вересня цей пакет оцінюється у $2 млрд), залучила $2,5 млрд шляхом продажу акцій та облігацій для придбання BTC.

Генеральний директор Девін Нуньєс назвав монету «вершинним інструментом фінансової свободи». Це дозволяє компанії позиціонувати себе як «бізнес майбутнього» і водночас створює для президента США нове джерело багатства.

Аналітики відзначають, що навіть якщо DJT не стане успішним медіабізнесом, як це планувалося спершу, стратегія накопичення Біткоїна здатна зробити її однією з найбільших корпоративних криптоскарбниць у США — на рівні з такими компаніями, як MicroStrategy.

Мемкоїни $TRUMP та $MELANIA

Напередодні інавгурації у січні Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп запустили власні мемкоїни $TRUMP та $MELANIA. Це спричинило справжню інвестиційну лихоманку та водночас викликало хвилю критики.

Мемкоїни не мають фундаментальної цінності та залежать від інтернет-хайпу чи культурної популярності. Вони надзвичайно волатильні: можуть приносити величезні прибутки, але несуть і високі ризики.

Спочатку ринкова капіталізація мемкоїна $TRUMP злетіла до $9 млрд, а за даними різних джерел у пікові моменти сягала навіть $15–27 млрд. Мемкоїн $MELANIA після запуску оцінювався приблизно у $1,6 млрд, хоча інші джерела називали цифри до $2–3 млрд. Згодом їхня вартість різко впала — нині капіталізація $TRUMP становить близько $1,7 млрд, а $MELANIA — лише $144 млн.

Читайте популярне: Stripe представила власний блокчейн для стейблкоїн-платежів

NFT-проєкти

Ще у 2022 році Трамп увійшов у спекулятивний ринок NFT. Він запустив низку колекцій, зокрема Trump Digital Trading Cards — цифрові картки зі своїм зображенням, а також брендований мерч.

Ці активи стали реальним джерелом доходу: у червні цього року Трамп задекларував $1,16 млн від продажу власних NFT, тоді як Меланія Трамп заробила близько $216 700 на ліцензійних платежах від своєї NFT-колекції.

American Bitcoin: майнінг і Nasdaq

Окремим напрямком є майнінгова компанія American Bitcoin, створена у партнерстві з Hut 8. У березні 2025 року вона заявила амбітну мету стати «найбільшим та найефективнішим у світі чистим біткоїн-майнером».

Після злиття з Gryphon Digital Mining (GRYP.O) компанія готується до виходу на Nasdaq. Основними власниками нового утворення стануть Ерік Трамп, Дональд Трамп-молодший та Hut 8, які разом контролюватимуть 98% акцій.

Для синів Трампа цей бізнес уже став джерелом мільярдних «паперових» прибутків завдяки стрімкому зростанню оцінки компанії після оголошення про лістинг.

3 вересня 2025 компанія почала торги на Nasdaq під тикером ABTC. Дохідність за перший день була надзвичайною: акції зросли приблизно на 110%, досягнувши пікової ціни близько $14,52, проте закрилися на рівні $8,04, що за оцінками означало капіталізацію в $7 млрд (за MarketWatch) і давало оцінку пакета Трампів у $1,5 млрд, а на піку — близько $2,6 млрд

Крипто-ETF від Trump Media

Окрім накопичення Біткоїна, Trump Media спільно з інвестфірмою Yorkville America Digital та біржею Crypto.com працює над запуском лінійки біржових криптофондів під брендом Truth.Fi. Йдеться про щонайменше три ETF:

  • Bitcoin ETF — фонд, що відстежуватиме Біткоїн;
  • Bitcoin + Ethereum ETF — комбінований фонд із двома найбільшими криптовалютами;
  • Crypto Blue Chip ETF — «корзина» з кількох активів: Біткоїн, Ethereum, Solana, CRO та XRP.

Загальна вартість ініціативи оцінюється у близько $250 млн, а сама компанія планує вкласти і власні кошти у ці продукти. Якщо плани реалізуються, Trump Media зможе закріпити свої позиції не лише як цифрова скарбниця, а й як гравець у фінансовій інфраструктурі крипторинку.

Dominari Holdings

Ще один елемент криптоімперії Трампа — частка його синів у компанії Dominari Holdings, що позиціонує себе як інвестиційний холдинг у сфері криптовалют. За даними LSEG, Ерік та Дональд-молодший володіють майже 6,3% акцій кожен. Станом на початок вересня 2025 року, їхні пакети оцінювалися у близько $6 млн кожен.

Допоміжні джерела: edition.cnn.com, campaignlegal.org, reuters.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаГрошіКриптовалютиСвітСтаттіСША
