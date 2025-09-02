close-btn
PaySpaceMagazine

Власники цього токена стали мішенню для хакерів

02.09.2025 16:30
Микола Деркач

Власники токена World Liberty Financial (WLFI), пов’язаного з родиною Дональда Трампа, стали мішенню хакерів. Зловмисники дедалі активніше націлюються на цей актив, який швидко набирає популярності

Власники цього токена стали мішенню для хакерів

Фото: motionarray.com, freepik.com

Хакери скористалися вразливістю в останньому оновленні Ethereum Pectra, щоб викрасти токени World Liberty Financial (WLFI). Для цього вони застосували фішингову схему, яка працює через шкідливий delegate contract і автоматично перенаправляє кошти на підконтрольні їм адреси. Власники WLFI вже повідомляють про труднощі з порятунком активів, а додаткові шахрайські схеми та фішингові посилання лише поглиблюють кризу.

Деталі атаки

Падіння ціни — не єдина проблема інвесторів WLFI. Вже наступного дня після запуску торгів хакери почали активно використовувати вразливість, пов’язану з недавнім оновленням Pectra, зливаючи токени через «класичний EIP-7702 phishing exploit», як його називають аналітики.

WLFI — це пов’язаний із Дональдом Трампом governance-токен, який вийшов на ринок у понеділок, 1 вересня 2025 року, із загальною емісією 24,6 млрд монет. Він є центральним елементом екосистеми брендових карток і платіжних сервісів. Після стартового зростання до $0,331 токен впав до $0,243, за даними CoinGecko.

Читайте також: Як зміниться ціна Dogecoin і Shiba Inu у вересні – прогноз

Технічні деталі

Атака бере початок від EIP-7702 — функції, запровадженої у травні, яка дозволяє звичайним гаманцям працювати як смартконтракти для пакетних транзакцій. Попри задум полегшити користувацький досвід, механізм виявився «двосічним мечем»: хакери можуть вбудувати шкідливий delegate contract у скомпрометований гаманець. Як тільки жертва надсилає ETH чи токени, кошти миттєво спрямовуються на хакерські адреси.

Засновник SlowMist Ю Сян попередив у понеділок, що вже кілька гаманців WLFI були зламані саме цим способом.

«Щойно ви намагаєтесь перевести залишок токенів, введений вами газ автоматично відправляється хакерам», — пояснив він, додавши, що найчастіше злам відбувається через витік приватних ключів на фішингових сайтах.

Реакція спільноти

У форумах WLFI інвестори діляться досвідом порятунку коштів. Один із користувачів повідомив, що йому вдалося вивести лише 20% токенів у новий гаманець, решта залишилися заблокованими на скомпрометованій адресі.

Ситуація погіршується через хвилю шахрайських схем: Bubblemaps зафіксувала «клоновані контракти», що імітують WLFI, тоді як у Telegram і X активно поширюються фішингові посилання.

Дохід Трампа від запуску нової крипти

Як йдеться у матеріалі Financial Times, Дональд Трамп отримав у власність понад 15 млрд WLFI-токенів, ринкова оцінка яких після запуску становила близько $3,6 млрд. Це формує значну частину загальної капіталізації у $6,4 млрд, однак більшість цих активів наразі залишаються заблокованими та не можуть бути реалізовані.

За підрахунками Wall Street Journal, поява WLFI збільшила оціночний капітал родини Трампів приблизно на $5 млрд. Водночас видання наголошує, що йдеться не про фактичний дохід, а про розрахункове зростання вартості активів, яке базується на ринковій ціні токена після старту торгів. Reuters подає ще обережнішу оцінку — близько $500 млн реального прибутку, підтвердженого угодами на ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що станеться, якщо Біткоїн повністю знеціниться

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот

За матеріалами coindesk.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів 02.09.2025

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів
Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000 02.09.2025

Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000
Що буде з Біткоїном: 3 сценарії подальшого розвитку подій 02.09.2025

Що буде з Біткоїном: 3 сценарії подальшого розвитку подій
3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня 02.09.2025

3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Як зміниться ціна Dogecoin і Shiba Inu у вересні – прогноз 01.09.2025

Як зміниться ціна Dogecoin і Shiba Inu у вересні – прогноз
Що станеться, якщо Біткоїн повністю знеціниться 31.08.2025

Що станеться, якщо Біткоїн повністю знеціниться
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

 Сьогодні  20:00

Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000

 Сьогодні  19:20

В Україні запустили портал для скарг бізнесу на тиск

 Сьогодні  18:30

Українські підприємиці можуть отримати до ₴1,5 млн на розвиток бізнесу

 Сьогодні  17:30

Гривні — 29 років: цікаві факти про національну валюту

 Сьогодні  16:30

Власники цього токена стали мішенню для хакерів

 Сьогодні  15:30

Що буде з Біткоїном: 3 сценарії подальшого розвитку подій

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.