Як зміниться ціна Dogecoin і Shiba Inu у вересні – прогноз

Ринок криптовалют залишається невизначеним, а ціни продовжують сильно коливатися. У нинішній ситуації складно говорити про чіткий напрямок для мемкоїнів. Однак аналіз історичних даних і того, як у минулі роки поводилися ціни Dogecoin і Shiba Inu у вересні, може допомогти скласти уявлення про можливі тенденції

Як Dogecoin і Shiba Inu поводилися у вересні

Shiba Inu існує значно менше часу, ніж Dogecoin: 5 років проти 12. Проте обидві монети йдуть пліч-о-пліч як найбільші мемні криптовалюти на ринку. Тому їхні цінові тренди часто збігаються, адже вони очолюють свою нішу.

У вересні 2021 року, коли Shiba Inu тільки запустили, монета зросла на 4,65%. У той самий час Dogecoin, навпаки, почав падати, і до кінця місяця зафіксував просідання на 26,7%.

Наступні два роки були невдалими для обох активів, і Shiba Inu зазнав збитків. Проте у вересні 2024 року ситуація різко змінилася: обидві монети закінчили місяць із двозначним відсотком зростання.

Це свідчить про те, що вересень є «мішаним» місяцем для Dogecoin і Shiba Inu. Більше того, їхня динаміка здебільшого залежить від ціни Біткоїна та загального стану крипторинку.

Читайте також: Що станеться, якщо Біткоїн повністю знеціниться

Жовтень — справжня можливість

Для інвесторів у Dogecoin і Shiba Inu найкращим часом для очікування прибутків є жовтень. З моменту запуску у 2021 році Shiba Inu жодного разу не закрив жовтень у мінусі — це єдиний місяць, коли монета стабільно показувала зростання.

Подібна ситуація і з Dogecoin: останні шість років він незмінно завершував жовтень «у зеленій зоні». Простіше кажучи, жовтень — найкращий місяць для Dogecoin і Shiba Inu, що часто переходить у листопад, перш ніж ралі вщухає.

Ситуація станом на 1 вересня 2025 року

Dogecoin

Станом на 1 вересня 2025 року Dogecoin торгується біля позначки $0,216. Монета демонструє відносну стабільність, хоча з початку року втратила частину вартості. У серпні з’явилися ознаки відновлення, і аналітики прогнозують можливе зростання до $0,22–0,25 у вересні. Ринок загалом сприймає Dogecoin як більш «стійкий» мемкоїн, що тісно корелює з динамікою Біткоїна та настроями інвесторів.

Shiba Inu

Shiba Inu нині торгується на рівні близько $0,0000123–0,0000125, зазнавши певних втрат упродовж останнього місяця. Монета тестує ключовий рівень підтримки, і подальший рух залежатиме від того, чи вдасться його втримати. Якщо підтримка збережеться, можливий відскок із поступовим рухом до $0,000017, а за сприятливого сценарію — навіть до $0,000031. Водночас ринок залишається обережним, і Shiba Inu поки що виглядає більш вразливим, ніж Dogecoin.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот

5 криптосекторів, за якими варто стежити у 2025

За матеріалами bitcoinist.com.