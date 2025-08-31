Що станеться, якщо Біткоїн повністю знеціниться

Наразі ринкова капіталізація Біткоїна становить $2,31 трлн. Його тримають на балансах керуючі активами, інституції та навіть національні казначейства. Мільйони людей володіють ним безпосередньо, інші — через біржові фонди (ETF), ф’ючерси та пенсійні рахунки. Але що буде, якщо найбільша криптовалюта світу зруйнується вщент?

Повний крах завдасть удару не лише криптоінвесторам. Його наслідки відчутно вдарять по всій світовій економіці. Експерти розповіли можливі сценарії розвитку подій.

Криза, масштабніша за 2008-й

Різке падіння ціни Біткоїна завдало б збитків багатьом, але повне обнулення стало б катастрофою іншого рівня. Сьогодні Біткоїн тісно інтегрований у глобальну фінансову систему, чого не було ще кілька років тому. Його напряму чи через похідні інструменти тримають великі керуючі активами, пенсійні фонди й навіть уряди.

«З огляду на те, наскільки глибоко Біткоїн вбудований у світову фінансову систему — найбільший керуючий активами світу тримає $90 млрд у Біткоїні — його крах до нуля спричинив би кризу, що у багато разів перевищила б масштаби 2008–2009 років», — каже Кевін Рашер, засновник RAAC.

А засновник First Information та автор книги The Millionaire Dropout Вінс Станціоне вважає, що наступний обвал буде відчуватися набагато болючіше, адже ринок нині значно більший, а ще існує багато похідних інструментів на базі Біткоїна — ETF, ф’ючерси тощо.

Молодь може втратити віру у фінансові ринки

Більшість власників Біткоїна — представники молодших поколінь: міленіали та Gen Z, які сприймають криптовалюту як головний інструмент примноження капіталу. Для багатьох Біткоїн став першим серйозним інвестиційним активом. Його крах може призвести до втрати довіри до фінансових ринків загалом.

Цікаве по темі: 5 криптосекторів, за якими варто стежити у 2025

«Дослідження показують, що власники Біткоїна молодші за класичних інвесторів у акції чи облігації. Якщо станеться обвал, молодь втратить віру у фінансові ринки як такі. А коли довіра до інституції втрачається, людина відмовляється від цієї діяльності», — пояснює Роберт Джонсон, засновник Economic Index Associates.

У той час як старші покоління сприймуть обвал Біткоїна як підтвердження правильності своєї консервативної стратегії, молодші можуть вирішити, що всі фінансові ринки несправедливі та «грають проти них».

Під загрозою — пенсійна безпека цілих поколінь

Молоді інвестори мають значно більшу частку своїх заощаджень у криптовалюті, ніж старші покоління. Тож крах Біткоїна може знищити значну частину їхніх статків.

«Другим наслідком стане зменшення пенсійних активів для поколінь Y та Z, адже їхні статки набагато сильніше сконцентровані у криптовалютах, ніж у бебі-бумерів чи представників Gen X», — наголошує Джонсон.

Регулятори опиняться під величезним тиском

Повне знецінення Біткоїна могло б повністю змінити правила гри для всієї криптоіндустрії. Втративши значні кошти, люди шукатимуть винних — біржі, емітентів інвестиційних продуктів чи фонди, що керували їхніми активами. Масові втрати неминуче підштовхнули б уряди та регуляторів до жорсткіших дій.

«Ймовірно, наслідком стане хвиля нових регуляцій, адже інвестори, які втратили гроші, звинуватять брокерів, біржі й таких емітентів, як BlackRock. Ті, хто вважав себе «паперовими багатіями», змушені будуть визнати, що їхнє нове багатство просто зникло», — підсумовує Станціоне.

Джерело: GOBankingRates.