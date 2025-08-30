close-btn
CEO VanEck заявив, що Ethereum — криптовалюта для Волл-стріт

30.08.2025 10:00
Ольга Деркач

Гендиректор інвестиційної компанії VanEck Ян ван Ек заявив, що банки повинні впровадити блокчейн для обробки транзакцій зі стейблкоїнами протягом найближчих 12 місяців, інакше ризикують відстати

Фото: unsplash.com

Ethereum як головний кандидат

На його думку, переможцем у цій гонці стане саме Ethereum, адже фінансові установи готуються до стрімкого зростання ринку стейблкоїнів.

«Я називаю його криптовалютою для Волл-стріт. І ось чому: завдяки стейблкоїнам тепер кожен банк і кожна фінансова компанія мають мати спосіб приймати ці цифрові гроші», — сказав він.

Він додав, що виграє той блокчейн, на якому будуватимуться фінансові сервіси. І найімовірніше, це буде Ethereum або рішення, що базуються на його технології (ECM).

Нещодавно Конгрес США ухвалив Genius Act, який президент США Дональд Трамп підписав у закон. Це перший федеральний акт, що регулює платіжні стейблкоїни. Тим часом сукупна пропозиція стейблкоїнів перевищила $280 млрд.

Банки мають адаптуватися

У звіті Fireblocks зазначається, що 90% інституційних гравців вже досліджують можливості використання стейблкоїнів у своїй роботі.

Цікаве по темі: У Standard Chartered назвали Ethereum недооціненим

«Компанії повинні за наступний рік інтегрувати технології для роботи зі стейблкоїнами. Жодна фінансова установа не може відмовитися від цифрового долара», — сказав ван Ек.

За його словами, якщо клієнт захоче відправити стейблкоїни, банк буде змушений забезпечити це — інакше клієнт піде до іншої установи.

Схожої думки дотримується й Ерік Трамп, виконавчий віцепрезидент Trump Organization: у квітні він заявив, що банки повинні прийняти криптовалюти, інакше вони зникнуть протягом 10 років.

Ethereum-ETF від VanEck

Слова ван Ека цілком очікувані, адже компанія VanEck ще у липні 2024 року отримала дозвіл від SEC на запуск біржового фонду, що відстежує ціну Ethereum. Наразі в ньому понад $284 млн активів.

Його заяви пролунали на тлі нового історичного максимуму: у серпні вартість Ethereum перевищила $4 946.

Ethereum активно зміцнює позиції завдяки тому, що корпорації починають використовувати його у своїх резервах.

Інституційне прийняття Ethereum

Головний інвестиційний директор Bitwise Метт Гоґан пояснив, що інтеграція ETH у корпоративні баланси допомогла Ethereum знайти «свою історію» для традиційних інвесторів і залучити новий капітал.

Лише за останній місяць корпоративні казначейства придбали понад $6 млрд у ETH, серед найбільших покупців — BitMine та SharpLink.

Джерело: Cointelegraph.

