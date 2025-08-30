CEO VanEck заявив, що Ethereum — криптовалюта для Волл-стріт

Гендиректор інвестиційної компанії VanEck Ян ван Ек заявив, що банки повинні впровадити блокчейн для обробки транзакцій зі стейблкоїнами протягом найближчих 12 місяців, інакше ризикують відстати

Ethereum як головний кандидат

На його думку, переможцем у цій гонці стане саме Ethereum, адже фінансові установи готуються до стрімкого зростання ринку стейблкоїнів.

«Я називаю його криптовалютою для Волл-стріт. І ось чому: завдяки стейблкоїнам тепер кожен банк і кожна фінансова компанія мають мати спосіб приймати ці цифрові гроші», — сказав він.

Він додав, що виграє той блокчейн, на якому будуватимуться фінансові сервіси. І найімовірніше, це буде Ethereum або рішення, що базуються на його технології (ECM).

Нещодавно Конгрес США ухвалив Genius Act, який президент США Дональд Трамп підписав у закон. Це перший федеральний акт, що регулює платіжні стейблкоїни. Тим часом сукупна пропозиція стейблкоїнів перевищила $280 млрд.

Банки мають адаптуватися

У звіті Fireblocks зазначається, що 90% інституційних гравців вже досліджують можливості використання стейблкоїнів у своїй роботі.

Цікаве по темі: У Standard Chartered назвали Ethereum недооціненим

«Компанії повинні за наступний рік інтегрувати технології для роботи зі стейблкоїнами. Жодна фінансова установа не може відмовитися від цифрового долара», — сказав ван Ек.

За його словами, якщо клієнт захоче відправити стейблкоїни, банк буде змушений забезпечити це — інакше клієнт піде до іншої установи.

Схожої думки дотримується й Ерік Трамп, виконавчий віцепрезидент Trump Organization: у квітні він заявив, що банки повинні прийняти криптовалюти, інакше вони зникнуть протягом 10 років.

Ethereum-ETF від VanEck

Слова ван Ека цілком очікувані, адже компанія VanEck ще у липні 2024 року отримала дозвіл від SEC на запуск біржового фонду, що відстежує ціну Ethereum. Наразі в ньому понад $284 млн активів.

Його заяви пролунали на тлі нового історичного максимуму: у серпні вартість Ethereum перевищила $4 946.

Ethereum активно зміцнює позиції завдяки тому, що корпорації починають використовувати його у своїх резервах.

Інституційне прийняття Ethereum

Головний інвестиційний директор Bitwise Метт Гоґан пояснив, що інтеграція ETH у корпоративні баланси допомогла Ethereum знайти «свою історію» для традиційних інвесторів і залучити новий капітал.

Лише за останній місяць корпоративні казначейства придбали понад $6 млрд у ETH, серед найбільших покупців — BitMine та SharpLink.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ціна Біткоїна не відповідає реаліям — JPMorgan

Чи добігає кінця бичачий цикл Біткоїна — аналітики

Альтсезон не почнеться, доки не запустять більше крипто-ETF — Bitfinex

Джерело: Cointelegraph.