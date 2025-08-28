close-btn
PaySpaceMagazine

Чи добігає кінця бичачий цикл Біткоїна — аналітики

28.08.2025 19:30
Ольга Деркач

Останнім часом активно точаться суперечки щодо завершення чотирирічного циклу крипторинку. Втім, не всі експерти з цим погоджуються

Чи добігає кінця бичачий цикл Біткоїна — аналітики

Фото: unsplash.com

Криптотрейдер Koroush AK заявив, що «старий цикл руху грошей ламається». Йдеться про колишній сценарій, коли капітал переходив із Біткоїна в Ethereum, а далі — в альткоїни.

Тепер, за його словами, ринок рухається «ізольованими мініциклами», у яких зростають лише окремі сектори, тоді як інші залишаються осторонь. Перетік від BTC до ETH усе ще є, але «сектори ростуть лише тоді, коли збігаються гроші й увага. Якщо бракує одного з цих факторів — сектор ігнорується».

Він навів приклад із Chainlink (LINK), який виріс завдяки ривку Ethereum, тоді як Uniswap (UNI) майже не отримав інтересу.

Що з 4-річним циклом

Якщо ця теорія правильна, то й класичний чотирирічний цикл може змінитися. Традиційно він був прив’язаний до халвінгів Біткоїна.

Аналітик James Check зазначив, що «Біткоїн пройшов три цикли, і вони не були прив’язані до халвінгів, а радше до тенденцій в адопшені та структурі ринку». Він назвав піковий 2017 рік і мінімум 2022 року ключовими точками переходу.

Цікаве по темі: У Standard Chartered назвали Ethereum недооціненим

На його думку, ринок мав:

  • «цикл адопшену» (2011–2018);
  • «цикл підлітковості» (2018–2022);
  • нинішній «цикл зрілості», який формують інституційні інвестори та стабільність.

Ветеран хедж-фондів PlanC припустив, що «на 99% модель stock-to-flow зламається в цьому циклі, що зламає й сам чотирирічний цикл».

Трейдер Bob Loukas визнав, що поки важко передбачити напрямок:

  • або цикл уже досяг піку, і ринок входить у фазу розпродажів,
  • або ми за кілька тижнів до «вибухового» етапу, коли ціна може подвоїтися (або й більше) за 3–6 місяців.

«Slumptember» попереду

Аналітики Glassnode відзначили, що Біткоїн досі рухається у межах традиційних моделей. Водночас вони зауважили, що зростаючий тиск на продаж і фіксація прибутку «свідчать про пізню фазу циклу».

У попередні роки крипторинок у вересні зазнавав значних відкатів, перш ніж наприкінці року оновлювати максимуми. Якщо історія повториться, щось подібне може трапитися вже наступного місяця.

Чи досяг цикл свого піку, чи простягнеться аж до 2026 року — питання відкрите. Але дедалі більше експертів схиляються до другого сценарію. Причина — масова участь інституцій у крипторинках, чого не було в минулі цикли.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На графіку Біткоїна зʼявився «хрест смерті»: що далі

Криптотрейдери втратили майже $941 млн через падіння Біткоїна

Альтсезон не почнеться, доки не запустять більше крипто-ETF — Bitfinex

Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
На графіку Біткоїна зʼявився «хрест смерті»: що далі 27.08.2025

На графіку Біткоїна зʼявився «хрест смерті»: що далі
Біткоїн може обвалитися до $75 000 — економіст 26.08.2025

Біткоїн може обвалитися до $75 000 — економіст
Криптотрейдери втратили майже $941 млн через падіння Біткоїна 26.08.2025

Криптотрейдери втратили майже $941 млн через падіння Біткоїна
BlackRock переводить BTC та швидко скуповує ETH — дослідження 22.08.2025

BlackRock переводить BTC та швидко скуповує ETH — дослідження
BlackRock переказав біткоїнів на $548 млн: чи привід до тривоги 20.08.2025

BlackRock переказав біткоїнів на $548 млн: чи привід до тривоги
Ціна Біткоїна падає: на графіках Death Cross 20.08.2025

Ціна Біткоїна падає: на графіках Death Cross
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:30

Чи добігає кінця бичачий цикл Біткоїна — аналітики

 Сьогодні  16:30

НБУ оновив вимоги до фінансових компаній

 Сьогодні  15:00

На ринки чекає катастрофічний обвал — стратег The Technical Traders

 Сьогодні  12:00

НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот

 Сьогодні  10:55

Як Moneyveo захищає дані клієнтів

 Сьогодні  10:30

Уряд підтримав законопроєкт щодо обміну даними про доходи з OLX, Glovo та Bolt

 27.08.2025  20:40

Виявлено перший комп’ютерний вірус на основі ШІ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.