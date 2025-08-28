Чи добігає кінця бичачий цикл Біткоїна — аналітики

Останнім часом активно точаться суперечки щодо завершення чотирирічного циклу крипторинку. Втім, не всі експерти з цим погоджуються

Криптотрейдер Koroush AK заявив, що «старий цикл руху грошей ламається». Йдеться про колишній сценарій, коли капітал переходив із Біткоїна в Ethereum, а далі — в альткоїни.

Тепер, за його словами, ринок рухається «ізольованими мініциклами», у яких зростають лише окремі сектори, тоді як інші залишаються осторонь. Перетік від BTC до ETH усе ще є, але «сектори ростуть лише тоді, коли збігаються гроші й увага. Якщо бракує одного з цих факторів — сектор ігнорується».

Він навів приклад із Chainlink (LINK), який виріс завдяки ривку Ethereum, тоді як Uniswap (UNI) майже не отримав інтересу.

Що з 4-річним циклом

Якщо ця теорія правильна, то й класичний чотирирічний цикл може змінитися. Традиційно він був прив’язаний до халвінгів Біткоїна.

Аналітик James Check зазначив, що «Біткоїн пройшов три цикли, і вони не були прив’язані до халвінгів, а радше до тенденцій в адопшені та структурі ринку». Він назвав піковий 2017 рік і мінімум 2022 року ключовими точками переходу.

Цікаве по темі: У Standard Chartered назвали Ethereum недооціненим

На його думку, ринок мав:

«цикл адопшену» (2011–2018);

«цикл підлітковості» (2018–2022);

нинішній «цикл зрілості», який формують інституційні інвестори та стабільність.

Ветеран хедж-фондів PlanC припустив, що «на 99% модель stock-to-flow зламається в цьому циклі, що зламає й сам чотирирічний цикл».

Трейдер Bob Loukas визнав, що поки важко передбачити напрямок:

або цикл уже досяг піку, і ринок входить у фазу розпродажів,

або ми за кілька тижнів до «вибухового» етапу, коли ціна може подвоїтися (або й більше) за 3–6 місяців.

«Slumptember» попереду

Аналітики Glassnode відзначили, що Біткоїн досі рухається у межах традиційних моделей. Водночас вони зауважили, що зростаючий тиск на продаж і фіксація прибутку «свідчать про пізню фазу циклу».

У попередні роки крипторинок у вересні зазнавав значних відкатів, перш ніж наприкінці року оновлювати максимуми. Якщо історія повториться, щось подібне може трапитися вже наступного місяця.

Чи досяг цикл свого піку, чи простягнеться аж до 2026 року — питання відкрите. Але дедалі більше експертів схиляються до другого сценарію. Причина — масова участь інституцій у крипторинках, чого не було в минулі цикли.

