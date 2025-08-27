close-btn
У Standard Chartered назвали Ethereum недооціненим

27.08.2025 18:20
Ольга Деркач

Ethereum та компанії, що тримають ETH у своїх балансах, наразі перебувають на рівнях, які Standard Chartered вважає недооціненими

У Standard Chartered назвали Ethereum недооціненим

Фото: pexels.com

Про це заявив глобальний керівник досліджень цифрових активів банку Джеффрі Кендрік.

У новій аналітичній записці він зазначив, що з червня так звані «Ethereum digital asset treasury (DAT)» компанії вже викупили 2,6% всіх Ethereum в обігу, тоді як ETH ETF додали ще 2,3%. Таким чином, за менш ніж три місяці було поглинуто 4,9% від загальної пропозиції.

Це допомогло підняти ETH до нового історичного максимуму — $4 953 24 серпня.

Втім, Кендрік наголосив, що ETH і компанії, які формують резерви в Ethereum, недооцінені. Він повторив свій прогноз, що такі компанії можуть у підсумку зосередити до 10% всіх монет в обігу. Лише BitMine Immersion планує отримати контроль над 5% пропозиції, зазначив він.

Дослідник також звернув увагу, що оцінки таких компаній, зокрема SharpLink Gaming (SBET) і BitMine Immersion (BMNR), уже впали нижче за мультиплікатори компанії MicroStrategy (MSTR) на основі чистої вартості активів (NAV).

Цікаве по темі: Біткоїн може обвалитися до $75 000 — економіст

«Враховуючи, що компанії-скарбниці ETH отримують ще й 3% річних зі стейкінгу, не бачу підстав, чому їх мультиплікатори мають бути нижчими за MSTR, яка такого доходу не має», — наголосив Кендрік.

Раніше цього місяця Кендрік також підкреслив, що Ethereum DAT-компанії нині є «дуже привабливими для інвесторів», оскільки пропонують кращі можливості, ніж спотові ETF у США, які поки не мають змоги стейкати чи брати участь у DeFi.

Аналітик зберігає цільову ціну ETH на рівні $7 500 до кінця року та $25 000 до 2028 року. Останнє зниження ціни він назвав «чудовою точкою входу».

Кендрік відомий як один з найоптимістичніших прогнозистів на крипторинку. Минулого місяця він підняв ціль для Біткоїна до $135 000 на 30 вересня і підтвердив прогноз у $200 000 до кінця року. Довгострокова оцінка на 2028 рік сягає $500 000.

Крім того, він прогнозує:

  • BNB зросте до $2 775 до 2028 року,
  • Avalanche (AVAX) — до $250 до 2029 року,
  • XRP — до $12,50 до 2028 року.

Також він очікує стрімке зростання ринку стейблкоїнів — до $2 трлн до кінця 2028 року.

Джерело: The Block.

