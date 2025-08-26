Біткоїн може обвалитися до $75 000 — економіст

Економіст та відомий скептик щодо криптовалют Пітер Шифф знову висловив негативний прогноз стосовно Біткоїна (BTC)

У вівторок, 26 серпня, Шифф застеріг, що «цифрове золото» може впасти до рівня $75 000.

Фінансовий коментатор також закликав інвесторів зараз виходити з позицій і повертатися на ринок пізніше за нижчих цін. У коментарях він підкреслив: «Продати зараз і купити дешевше — краще, ніж просто спостерігати, як ціна падає все нижче».

«Біткоїн щойно опустився нижче $109 000, втративши 13% від свого максимуму менш ніж за два тижні. З огляду на весь ажіотаж і корпоративні покупки, така слабкість має насторожити. Мінімум, який варто очікувати, — падіння приблизно до $75 000, трохи нижче середньої вартості закупівель Strategy. Продавайте зараз і купуйте пізніше дешевше», — сказав Шифф.

Біткоїн продовжує падати

Попередження з’явилося на тлі зниження Біткоїна нижче $109 000 у понеділок, 25 серпня. Це означає спад на 13% від пікового рівня менш ніж за два тижні.

Цікаве по темі: BlackRock переказав біткоїнів на $548 млн: чи привід до тривоги

Тим часом компанія Strategy Майкла Сейлора повідомила про купівлю 3 081 BTC майже на $357 млн за середньою ціною $115 829, довівши загальний обсяг своїх активів до приблизно $69,6 млрд.

Шифф припустив, що подальше зниження Біткоїна може опустити ціну «трохи нижче середньої вартості закупівель Strategy». За його словами, остання волатильність була спричинена продажем 24 000 BTC одним великим гравцем, що викликало масові ліквідації на ринку.

«То звідки ж походять усі ці продажі?» — написав Шифф, поставивши під сумнів довгострокові перспективи Біткоїна.

Додатково впливають і макроекономічні фактори. Як зазначив голова Федеральної резервної системи Джером Павелл у своїй промові в Джексон-Голі, ризики на ринку праці короткочасно підняли BTC на 4%, проте цей імпульс швидко згас.

Джерело: Finbold.