Ethereum встановив новий рекордний максимум

Ціна Ethereum зросла більш ніж на 240% із квітня, встановивши новий рекордний максимум — $4 953,73 у неділю, 24 серпня

У результаті прибутковість інвесторів піднялася до рівнів, які спостерігалися в попередніх бичачих циклах, що свідчить: ринок ETH входить у фазу «віри», збільшуючи шанси на тривале ралі.

Настрої інвесторів Ethereum у фазі «віри»

Ончейн-дані вказують на схожість поточного етапу ринку ETH із попередніми бичачими циклами.

Показник нереалізованого прибутку/збитку довгострокових власників (LTH NUPL) увійшов у «зону віра–заперечення», яка історично передує значним ціновим ралі, зазначив відомий аналітик Герт ван Лаген.

LTH NUPL вимірює різницю між відносним нереалізованим прибутком і відносним нереалізованим збитком інвесторів, які тримають Біткоїн щонайменше 155 днів.

Ця зона особливо важлива, оскільки вказує: ETH ще не досяг фази «ейфорії», яка зазвичай відповідає пікам циклу. У попередніх циклах перехід від «віри» до «ейфорії» збігався з істотним зростанням цін.

Щоб це сталося, ціна ETH «має ще піднятися», пояснив ван Лаген.

Співвідношення MVRV підтверджує бичачу тезу

Співвідношення ринкової вартості до реалізованої (MVRV) додає ще один рівень підтвердження бичачого сценарію. Поточний щоденний показник — 2,08, що значно нижче піку 3,8 у 2021 році та 6,49 у 2017-му. Це свідчить, що Ethereum залишається відносно недооціненим.

Нижче співвідношення MVRV означає помірне фіксування прибутку та вищий потенціал для сталого зростання ціни.

Смуги екстремального відхилення MVRV також показують, що в ETH ще є простір для подальшого зростання, перш ніж нереалізований прибуток інвесторів досягне екстремуму, що відповідає верхній межі MVRV на рівні $5 500.

Аналітики прогнозують $10 000 і вище

З технічної точки зору ціна може зростати й далі. Цінова динаміка ETH підтвердила «мегафон» — графічну модель, яка формується на тижневому графіку з грудня 2023 року, зазначив криптоаналітик Jelle.

«Цей бичачий мегафон має ціль $10 000, і ETH подолав усі рівні опору на своєму шляху. Попереду чисте небо», — написав він.

Інші аналітики також прогнозують, що Ethereum може досягти $12 000 і навіть більше у 2025 році, посилаючись на можливі зниження відсоткових ставок, приплив капіталу через Ethereum-ETF та зростаючий попит із боку компаній.

Джерело: Cointelegraph.