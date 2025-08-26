close-btn
Криптотрейдери втратили майже $941 млн через падіння Біткоїна

26.08.2025 19:40
Ольга Деркач

26 серпня котирування Біткоїна різко опустилося до позначки $108 666. Перша криптовалюта продовжує рухатися в низхідній корекції після оновлення історичного максимуму

Фото: pixabay.com

Попередній рекорд актив встановив 14 серпня 2025 року, коли ціна піднялася до рівня $124 457. На момент написання Біткоїн відновив частину втрат і торгується на рівні $109 992.

Ліквідації на ринку

Зниження котирувань спричинило масштабну хвилю ліквідацій за ф’ючерсними контрактами. Загальний обсяг примусових закриттів позицій досяг $940,89 млн. При цьому найбільших втрат зазнали трейдери, які відкривали лонгові угоди: сума ліквідацій у цьому сегменті склала $828,88 млн. Водночас власники шортових позицій втратили $112,01 млн.

За останні 24 години збитки зафіксували 205 879 трейдерів. Найбільша частка ліквідацій припала саме на угоди з Біткоїном та Ethereum. Величина втрат за цими активами сягнула $277,92 млн для BTC і $320,14 млн для ETH.

Ethereum встановив новий рекордний максимум

Настрої інвесторів

Індекс страху й жадібності, що відображає поточні настрої учасників крипторинку, становить 43 пункти. Такий показник сигналізує про перевагу страху серед інвесторів. Варто зазначити, що за добу індикатор впав одразу на 10 пунктів, що підкреслює посилення негативних очікувань.

Рівень домінування першої криптовалюти, за інформацією TradingView, складає 58,58%. Біткоїн продовжує утримувати провідні позиції серед усіх цифрових активів, попри корекцію.

Прогнози експертів

Експерти ринку зберігають упевненість у значному зростанні Біткоїна до кінця року. Зокрема, керівник Canary Capital Стівен МакКларг очікує, що максимум ціни у 2025 році складе $150 000.

Більш оптимістичні оцінки висловлюють інші відомі учасники індустрії. Представник Bitwise Андре Драгош та засновник SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі прогнозують, що вартість Біткоїна може досягти $200 000, якщо ринок збереже висхідну динаміку.

Джерело: Incrypted.

