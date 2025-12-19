Видатки з держбюджету в листопаді перевищили 374 млрд грн: куди пішли гроші

За січень – листопад 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,54 трлн грн, що на 540,4 млрд грн, або на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі, у листопаді було витрачено 374,1 млрд гривень

Як зазначається у повідомленні Міністерства фінансів України, видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – листопад 2025 року становили 2,22 трлн грн, або 62,9% від усіх видатків загального фонду. У тому числі, у листопаді було витрачено 221,7 млрд грн

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 грудня 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

– 1,40 трлн грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у листопаді – 132,8 млрд грн) або 39,4% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – листопад 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 238,2 млрд грн, або на 20,6%);

– 582,7 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у листопаді – 58,3 млрд грн) або 16,5% від загального обсягу видатків, що на 72,1 млрд грн або на 14,1% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

– 518,5 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у листопаді – 60,5 млрд грн) або 14,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

– 434 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у листопаді – 49,6 млрд грн) або 12,3% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

– 319,9 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у листопаді – 40 млрд грн) або 9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 33,2 млрд грн, або на 11,6%);

– 173,1 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у листопаді – 16,8 млрд грн) або 4,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 10,1 млрд грн, або на 6,2%).

