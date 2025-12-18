Криптотрейдер перетворив $180 тис. на $3,6 млн

Попри періоди волатильності та відкатів на ширшому крипторинку, окремі трейдери й далі демонструють надвисокі прибутки завдяки ставкам із високою впевненістю

Один із таких випадків стосується трейдера в мережі Solana, якого ідентифікують за адресою гаманця BxNU5a. За даними останніх ончейн-спостережень, він перетворив початкову інвестицію приблизно $180 000 на близько $3,6 млн менш ніж за два місяці, завдяки ранньому накопиченню токена AI-агента Pippin (PIPPIN).

Ончейн-дані показують, що трейдер почав формувати позицію 24 жовтня, провівши серію свопів на Raydium: спочатку обмінював USDT на загорнутий SOL (WSOL), а потім — WSOL на Pippin.

Замість того, щоб завести всю суму однією операцією, гаманець накопичував токени кількома обмінами — кожен приблизно на $1 000–$3 000.

У результаті було куплено близько 8,15 млн токенів Pippin за відносно низькими цінами, коли актив ще торгувався поблизу ранніх базових рівнів.

Записи DeFi-активності також вказують на повторювані конвертації USDT у WSOL, а далі — на свопи WSOL у Pippin. У межах окремих угод трейдер отримував десятки тисяч токенів Pippin за транзакцію.

На той момент ці покупки виглядали скромними за доларовою вартістю, але разом сформували значну позицію, поки ліквідність залишалася низькою. При цьому гаманець не зафіксував відповідних продажів, що свідчить: трейдер досі утримує весь обсяг.

Розуміння зростання PIPPIN

Відтоді Pippin різко зріс. На момент публікації PIPPIN торгувався по $0,42, знизившись приблизно на 10% за останні 24 години. У тижневому вимірі токен усе ще додає майже 30%, а місячне зростання перевищує 1 400%.

Зростання частково підживлювали активні покупки великих інвесторів: гаманці китів накопичили токенів приблизно на $1,5 млн і вивели суттєву частину пропозиції з бірж.

Показово, що за останні тижні з торговельних платформ вивели понад 44% пропозиції в обігу, що створило дефіцит і посилило тиск попиту. Додатково рух підтримали інтерес роздрібних інвесторів і ширший ентузіазм щодо токенів, пов’язаних із AI.

Втім, у цього стрибка є помітні ризики. Дані про пропозицію свідчать, що один учасник може контролювати понад 70% токенів PIPPIN через кілька гаманців, а це робить ринок вразливим до різких продажів.

Хоча така концентрація часто трапляється в ранніх проєктах, низька прозорість щодо розподілу та контролю токенів підсилює побоювання: настрої можуть швидко змінитися, якщо великі власники почнуть виходити з позицій.

Джерело: Finbold.