Біткоїн не має жодної фундаментальної цінності — економіст

17.12.2025 12:30
Ольга Деркач

Відомий економіст Стів Генке знову розкритикував Біткоїн (BTC) на тлі триваючого обвалу криптовалюти

Фото: unsplash.com, pngwing.com

Генке, професор прикладної економіки в Johns Hopkins University, заявив, що останній обвал Біткоїна відображає те, що він назвав відсутністю будь-якої базової цінності активу.

На його думку, Біткоїн — це не більше ніж суто спекулятивна інвестиція без фундаментальної вартості. Цю позицію він повторив у момент, коли цифровий актив торгувався нижче $86 000.

Заяви Генке узгоджуються з його давнім скепсисом щодо Біткоїна, якого він дотримується ще з ранніх років існування активу. Він неодноразово стверджував, що перша криптовалюта не відповідає критеріям «справжньої» валюти через надмірну волатильність ціни, що робить її ненадійною для повсякденних розрахунків або як стабільний засіб збереження вартості.

Раніше економіст відкидав зростання ціни Біткоїна як ірраціональні «втечі у фантазію», прогнозуючи, що подібні спекулятивні бульбашки неминуче луснуть.

Він також критикував політичні ініціативи на кшталт створення стратегічного резерву Біткоїна у США, називаючи їх хибними та контрпродуктивними. На його думку, спрямування коштів у цей актив майже не підтримує реальне економічне зростання — зокрема розвиток інфраструктури чи створення робочих місць.

Цікаве по темі: Біткоїн може впасти до $40 000 — макроаналітик

Його критика поширюється і на рішення на рівні держав, зокрема на крок Сальвадору зробити Біткоїн законним платіжним засобом. Генке попереджав, що це може дестабілізувати економіки та посилити інфляцію.

Упродовж кількох ринкових циклів, зокрема під час ралі, пов’язаних із фіскальною невизначеністю, Генке послідовно характеризував Біткоїн як непродуктивну азартну гру, а не як трансформаційну фінансову інновацію — на противагу прихильникам, які сприймають його як «цифрове золото» або захист від інфляції.

Ці коментарі пролунали на тлі посиленої турбулентності на ринку: Біткоїн пережив різкий розпродаж, який «з’їв» значну частину приросту, накопиченого раніше цього року. Під час останнього спаду актив опустився до $85 000, у певний момент зафіксувавши падіння на 4% за один день і продовживши серію з чотирьох днів поспіль у мінусі. Станом на момент написання BTC дещо відновився й торгувався на рівні $87 525, на 1,5% більше, ніж на останні 24 години, але на 6,64% менше — за 7 днів.

Падіння є частиною ширшої корекції: Біткоїн зараз більш ніж на 30% нижче свого історичного максимуму $126 000, досягнутого у жовтні 2025 року.

Джерело: Finbold.

