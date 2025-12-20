XRP втратив $19 млрд ринкової капіталізації

XRP суттєво скоротив свою ринкову вартість у грудні: різкий технічний пробій і погіршення настроїв щодо ризику опустили монету значно нижче ключових рівнів підтримки

Ціна XRP знизилася приблизно з $2,20 на початку місяця до $1,88, зафіксувавши помітну корекцію. За даними CoinMarketCap, за той самий період ринкова капіталізація XRP скоротилася орієнтовно з $132,2 млрд до $113,2 млрд, тобто менш ніж за три тижні актив «змив» близько $19 млрд вартості.

На коротшому відрізку XRP просів на 1,19% 19 грудня, показавши гіршу динаміку за ширший ринок криптоактивів, який знизився приблизно на 0,8%. Рух відбувся на тлі зростання домінування Біткоїна до 59,2%, що посилило «risk-off» ротацію — відтік капіталу від альткоїнів.

Технічний аналіз XRP

З технічного погляду спад прискорився після того, як XRP втратив рівень підтримки $1,95 — зону, яка утримувалася понад рік. Пробій активував автоматичні ордери на продаж і підштовхнув ціну до ключових рівнів за сіткою Фібоначчі.

Станом на момент написання матеріалу XRP тестує рівень корекції Фібоначчі 78,6% поблизу $1,91, а індекс відносної сили (RSI) перебуває на позначці 31,64. Це вказує на перепроданість, але ще не сигналізує про «екстремальну капітуляцію». Аналітики попереджають: стале закриття нижче $1,85 може відкрити шлях до глибшого руху в діапазон $1,70–$1,75.

Настрої щодо XRP стають захисними попри інституційні новини

Технічну слабкість підсилив ширший зсув у ринкових настроях. Індекс страху та жадібності на крипторинку знизився до 21 зі 100, що відображає підвищений рівень страху серед учасників ринку на тлі макроневизначеності та скорочення ризикових позицій.

Водночас останні інституційні події, зокрема партнерські ініціативи Ripple, поки що не змогли нівелювати короткострокову тривогу на ринку. Трейдери, схоже, зосереджені на зламаних структурах графіка, а не на довгострокових фундаментальних чинниках, особливо в умовах зниження ліквідності та зростання волатильності.

Ключові рівні XRP, за якими варто стежити

Останнє падіння XRP демонструє, як технічні тригери можуть посилюватися в періоди загального скорочення кредитного плеча у секторі. Попри те що інституційний прогрес Ripple продовжує формувати довгострокові позитивні чинники, найближча цінова динаміка залишається вразливою.

Критична зона для спостереження — $1,85–$1,88 напередодні тижневого закриття. Утримання цього діапазону може стабілізувати рух ціни, тоді як рішучий пробій униз здатен підтвердити «ведмежі» цілі нижче $1,70.

