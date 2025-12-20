close-btn
PaySpaceMagazine

XRP втратив $19 млрд ринкової капіталізації

20.12.2025 14:30
Микола Деркач

XRP суттєво скоротив свою ринкову вартість у грудні: різкий технічний пробій і погіршення настроїв щодо ризику опустили монету значно нижче ключових рівнів підтримки

XRP втратив $19 млрд ринкової капіталізації

Фото: pexels.com

Ціна XRP знизилася приблизно з $2,20 на початку місяця до $1,88, зафіксувавши помітну корекцію. За даними CoinMarketCap, за той самий період ринкова капіталізація XRP скоротилася орієнтовно з $132,2 млрд до $113,2 млрд, тобто менш ніж за три тижні актив «змив» близько $19 млрд вартості.

На коротшому відрізку XRP просів на 1,19% 19 грудня, показавши гіршу динаміку за ширший ринок криптоактивів, який знизився приблизно на 0,8%. Рух відбувся на тлі зростання домінування Біткоїна до 59,2%, що посилило «risk-off» ротацію — відтік капіталу від альткоїнів.

Технічний аналіз XRP

З технічного погляду спад прискорився після того, як XRP втратив рівень підтримки $1,95 — зону, яка утримувалася понад рік. Пробій активував автоматичні ордери на продаж і підштовхнув ціну до ключових рівнів за сіткою Фібоначчі.

Станом на момент написання матеріалу XRP тестує рівень корекції Фібоначчі 78,6% поблизу $1,91, а індекс відносної сили (RSI) перебуває на позначці 31,64. Це вказує на перепроданість, але ще не сигналізує про «екстремальну капітуляцію». Аналітики попереджають: стале закриття нижче $1,85 може відкрити шлях до глибшого руху в діапазон $1,70–$1,75.

Читайте також: Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році

Настрої щодо XRP стають захисними попри інституційні новини

Технічну слабкість підсилив ширший зсув у ринкових настроях. Індекс страху та жадібності на крипторинку знизився до 21 зі 100, що відображає підвищений рівень страху серед учасників ринку на тлі макроневизначеності та скорочення ризикових позицій.

Водночас останні інституційні події, зокрема партнерські ініціативи Ripple, поки що не змогли нівелювати короткострокову тривогу на ринку. Трейдери, схоже, зосереджені на зламаних структурах графіка, а не на довгострокових фундаментальних чинниках, особливо в умовах зниження ліквідності та зростання волатильності.

Ключові рівні XRP, за якими варто стежити

Останнє падіння XRP демонструє, як технічні тригери можуть посилюватися в періоди загального скорочення кредитного плеча у секторі. Попри те що інституційний прогрес Ripple продовжує формувати довгострокові позитивні чинники, найближча цінова динаміка залишається вразливою.

Критична зона для спостереження — $1,85–$1,88 напередодні тижневого закриття. Утримання цього діапазону може стабілізувати рух ціни, тоді як рішучий пробій униз здатен підтвердити «ведмежі» цілі нижче $1,70.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році

BlackRock продав BTC та ETH на $430 млн

Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році 19.12.2025

Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році
Криптовалюти проти індексних фондів: як виглядатимуть $10 000 інвестицій через 10 років 19.12.2025

Криптовалюти проти індексних фондів: як виглядатимуть $10 000 інвестицій через 10 років
Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році 19.12.2025

Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році
BlackRock продав BTC та ETH на $430 млн 18.12.2025

BlackRock продав BTC та ETH на $430 млн
Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg 18.12.2025

Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg
Криптотрейдер перетворив $180 тис. на $3,6 млн 18.12.2025

Криптотрейдер перетворив $180 тис. на $3,6 млн
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:30

XRP втратив $19 млрд ринкової капіталізації

 Сьогодні  13:00

У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків

 Сьогодні  11:30

Український стартап Crosscheck залучив $220 тис. інвестицій

 Сьогодні  10:00

Податкова нагадала про дедлайни сплати податків за 2025 рік

 19.12.2025  20:30

Видатки з держбюджету в листопаді перевищили 374 млрд грн: куди пішли гроші

 19.12.2025  19:30

Скільки могла б коштувати акція OpenAI під час IPO

 19.12.2025  18:20

Укргазбанк (UGB) надав перші кредити з данською гарантією та грантовою підтримкою EIFO

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.