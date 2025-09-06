Dogecoin готується до параболічного зростання — аналітики

Мемна криптовалюта Dogecoin (DOGE) демонструє ознаки підготовки до чергового параболічного ралі. Технічні індикатори свідчать про ймовірний стрибок, який може вивести ціну до позначки $3,50

Згідно з аналізом TradingShot, такий прогноз базується на тому факті, що майже рік Dogecoin утримується вище своєї 50-денної ковзної середньої (MA) на місячному графіку. Цей рівень традиційно слугував сигналом початку масштабних бичачих трендів.

У публікації на TradingView від 4 вересня зазначалося, що зараз знову формується знайома структура «циліндра накопичення» — модель, яка постійно позначала перехід від дна ведмежого циклу до вибухових фаз бичачих ринків.

Попередні цикли розвивалися за схожим сценарієм: щойно DOGE утверджувався вище MA50, починалася фаза параболічного ралі, яке кожного разу приводило щонайменше до досягнення рівня 1,618 Фібоначчі від попереднього історичного максимуму.

Виходячи з цієї повторюваної моделі, аналітик вважає $1 реалістичною мінімальною ціллю для поточного циклу. Однак у разі продовження зростання за межі історичного середнього рівня, проєкція Фібоначчі вказує на можливе перевищення з виходом до $3,50. Ця позначка узгоджується зі структурними точками ралі минулих циклів, коли криптовалюта перевищувала консервативні цілі перед остаточним піком.

Якщо DOGE досягне ціни $3,50, його ринкова капіталізація становитиме приблизно $543 млрд. Це зробить токен другою за величиною криптовалютою, за умови, що Ethereum (ETH) покаже мінімальне зростання за той самий період.

Читайте також: Новий токен somETHing злетів після підтримки Віталіком Бутеріним

Потенційний запуск ETF на Dogecoin

Варто зазначити, що увага ринку дедалі більше зосереджується на Dogecoin, адже ця мемна криптовалюта наближається до можливого запуску спотового біржового фонду (ETF). Очікується, що це залучить інституційний капітал в актив.

Нещодавно компанії REX Shares та Osprey Funds подали заявку до SEC відповідно до Закону про інвестиційні компанії 1940 року, прокладаючи шлях для першого американського ETF на Dogecoin, який може з’явитися вже наступного тижня.

Використовуючи швидший «маршрут 40 Act» замість традиційного процесу S-1 та 19b-4, емітенти можуть випустити свій продукт на ринок раніше за конкурентів, таких як Bitwise, Grayscale та 21Shares, чиї заявки залишаються на розгляді регулятора.

Аналіз ціни DOGE

На момент написання матеріалу Dogecoin торгувався на рівні $0,22, що на 0,23% вище за останні 24 години, хоча протягом тижня актив знизився приблизно на 0,22%.

Попри те, що технічні та фундаментальні чинники вказують на можливе продовження зростання ціни Dogecoin, токену необхідно втримати вартість вище рівня підтримки $0,20, щоб будь-який висхідний рух зберігся.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

XRP може досягнути $13 вже зовсім скоро — аналітик

Біткоїн може впасти до $10 000 — стратег Bloomberg

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

За матеріалом finbold.com.