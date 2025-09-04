close-btn
Новий токен somETHing злетів після підтримки Віталіком Бутеріним

04.09.2025 18:30
Микола Деркач

Криптовалюта Believe in somETHing (somETHing), яка була створена нещодавно, злетіла більш ніж на 30% унаслідок пампу, частково спричиненого реакцією співзасновника Ethereum (ETH) Віталіка Бутеріна

Новий токен somETHing злетів після підтримки Віталіком Бутеріним

Фото: freepik.com

На момент написання матеріалу somETHing торгувався по $0,03214, що відображало зростання на 32,97% за останню добу. За цей же час торговельний обсяг токена зріс до $218 600 — значний стрибок порівняно з його попередньою низькою активністю, а ринкова капіталізація досягла $1,3 млн.

Попри зростання, токен залишається вкрай неліквідним: було здійснено лише 461,2 одиниці торгів, при цьому не зафіксовано жодного унікального трейдера, покупця чи продавця.

Новий токен somETHing злетів після підтримки Віталіком Бутеріним

Фото: CoinMarketCap

Чому зростає somETHing

Раптовий памп частково пов’язаний із репостом Бутеріна в X (колишній Twitter). Це була публікація Маріуса ван дер Війдена, відомого учасника екосистеми Ethereum. У своєму дописі під назвою «Believe in somETHing» він поділився особистими роздумами про свій шлях у мережі на честь її 10-річчя.

Читайте також: XRP може досягнути $13 вже зовсім скоро — аналітик

Війден у своєму пості, який підсилив Бутерін, згадав свій шлях із моменту запуску Ethereum у 2015 році. Він наголосив на своїй ролі у фонді Ethereum та внеску у розвиток мережі, включно з успішним проведенням оновлення The Merge у 2022 році.

Варто відзначити, що ностальгійний тон поста та акцент на децентралізованій філософії Ethereum, схоже, відгукнулися у спільноті, привернувши увагу до somETHing.

Загалом відсутність сталої торговельної активності свідчить, що памп здебільшого спричинений спекулятивним ажіотажем навколо репосту Бутеріна, а не реальною ринковою потребою.

Таке явище не є рідкістю у світі криптовалют: один-єдиний жест підтримки від відомої особи на кшталт Бутеріна здатен спричинити помітні короткострокові коливання цін.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
