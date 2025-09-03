Коли Cardano досягне $6 — аналітик

Cardano (ADA) досі намагається закріпитися вище критичного рівня $1, однак технічні індикатори сигналізують: монета входить у вирішальну фазу, яка може вивести її до історичного максимуму в $6

Аналіз від Master Ananda ґрунтується на тижневому графіку ADA, де монета уже сім тижнів поспіль торгується вище ключових ковзних середніх — EMA55, EMA89 та MA200.

Аналітик відзначив: тривале утримання ціни вище основних рівнів підтримки свідчить про слабкий тиск «ведмедів», тоді як «бики» зберігають контроль. Навіть у періоди падіння обсяги продажів залишалися низькими, а попит на купівлю — стабільним.

Водночас прогноз підкреслює чіткий висхідний тренд, який бере початок ще в червні 2023 року. Попри коливання, Cardano формує дедалі вищі мінімуми. Останній великий пік було зафіксовано у грудні 2024 року, після чого тривала дев’ятимісячна консолідація. Історично зростання ADA повторюється кожні 6–10 місяців, що вказує на ймовірність нового ралі.

Цікаве по темі: Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000

Сильний імпульс 2025 року

Додатковою підтримкою для позитивного сценарію став патерн «потрійне дно», сформований у 2025 році. Це одна з найпотужніших моделей розвороту ринку на користь «биків».

Остаточне дно було досягнуто в середині червня 2025 року, а вже на початку липня ADA прорвалася вище MA200, що підтвердило старт нового висхідного руху.

За оцінкою аналітика, така конфігурація створює умови для повторного тесту й подальшого оновлення історичних максимумів. Цільова ціна — $6, а очікуваний термін досягнення — початок квітня 2026 року.

На момент написання ADA торгувалася на рівні $0,83, додавши 1,07% за добу, хоча за тиждень монета втратила 3,93%.

Щоб відновити шлях до рекордних рівнів, Cardano спершу потрібно подолати найближчий опір на $1 і втримати підтримку на $0,80. Водночас на перспективи ADA суттєво впливатиме загальний ринковий настрій, адже монета і надалі рухається синхронно з іншими криптоактивами.

Джерело: Finbold.