Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000

02.09.2025 20:00
Ольга Деркач

Крипторинок демонструє ознаки відчутного зсуву від Біткоїна (BTC). Індекс сезону альткоїнів — метрика, що показує відносну динаміку альтернативних монет, — у вівторок, 2 вересня, піднявся до 61

Фото: chatgpt.com

Якщо альткоїни й надалі випереджатимуть «цифрове золото», показник може наблизитися до 75. Цей рівень традиційно вважається порогом початку так званого альтсезону — періоду, коли капітал перетікає з BTC в інші криптовалюти.

Лідирує Ethereum (ETH), який останніми тижнями отримує значну підтримку з боку інституційних інвесторів. Лише BlackRock 29 серпня зафіксував сукупний приплив коштів у $13,12 млрд.

Активізувалися й «кити». Один із них 2 вересня придбав 5 553 ETH на суму близько $24,44 млн лише за 40 хвилин. Це стало продовженням масштабного закупівельного марафону, який почався 11 серпня. Відтоді він придбав усього 18 447 ETH на $81,5 млн за середньою ціною $4 417.

Динаміка ціни Біткоїна

Агресивна акумуляція Ethereum відбувається в період, коли для Біткоїна історично характерна слабкість.

Вересень давно вважається невдалим місяцем для BTC, який зазвичай стає своєрідним прологом до Uptober — жовтня, відомого бичачими трендами та відновленнями.

Наприклад, у вересні 2020 року Біткоїн знизився на 8%, у 2021-му — на 7,3%, а в 2022-му — на 3,1%.

На момент написання Біткоїн торгувався близько $109 001, що  більше, ніж на 10% нижче від піку 14 серпня, коли ціна перевищувала $124 000.

З огляду на історичну слабкість цього періоду та неоднозначну технічну картину, деякі прогнози вказують на можливе падіння BTC до $95 000 до кінця місяця.

Втім, не всі прогнози песимістичні. З травня BTC уже здійснив два майже ідентичні ралі приблизно по 22% кожне, а корекції стабільно зупинялися на передбачуваних рівнях — спершу біля 50-денної ковзної середньої, а потім на нижній межі каналу.

1 вересня криптовалюта тестувала свою 20-тижневу ковзну середню — рівень, який історично запускав масштабні бичачі цикли. Якщо сценарій повториться, дані свідчать про потенційний ривок на 21%, що може підняти BTC у бік $130 000 найближчими тижнями.

Джерело: Finbold.

