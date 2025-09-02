3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду насичений тиждень на економічному календарі США — останні дані про ринок праці перед великим вересневим засіданням Федеральної резервної системи (ФРС)

У центрі уваги цього тижня — статистика з ринку праці. Очікується низка звітів, які дадуть ширше уявлення про стан економіки.

Липневий звіт щодо інфляції PCE мало вплинув на очікування вересневого зниження ставки, адже дані виявилися цілком прогнозованими — невелике зростання порівняно з попередніми місяцями. Крім того, другий перегляд зростання ВВП показав розширення економіки на 3,3% — вище за попередню оцінку у 3%.

Президент США Дональд Трамп заявив, що «ціни у США значно впали, інфляції практично немає», однак із цим твердженням навряд чи погодяться споживачі. Водночас у звіті Kobeissi Letter наголосили: «Вартість життя у США погіршується», адже домогосподарства все активніше беруть на себе ризиковані борги.

Ключові події цього тижня

У понеділок, 1 вересня, у США був вихідний — День праці, тож традиційні ринки будуть закриті. Решта тижня пройде під знаком даних із ринку праці:

вівторок, 2 вересня: індекс PMI для виробничого сектору (ISM Manufacturing), який дає уявлення про бізнес-умови у промисловості. Цей показник вважають одним із надійних випереджальних індикаторів стану економіки США;

Крипторинок

На крипторинках знову «червоний понеділок» — капіталізація знизилася майже на 2%, до $3,80 трлн:

Біткоїн продовжив падіння, оновивши мінімум від початку липня. 1 вересня зранку ціна опустилася нижче $107 500. Зараз монета у найглибшій корекції від серпня — понад –13% від пікового рівня;

