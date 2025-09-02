close-btn
PaySpaceMagazine

3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

02.09.2025 13:30
Ольга Деркач

Попереду насичений тиждень на економічному календарі США — останні дані про ринок праці перед великим вересневим засіданням Федеральної резервної системи (ФРС)

3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Фото: freepik.com

У центрі уваги цього тижня — статистика з ринку праці. Очікується низка звітів, які дадуть ширше уявлення про стан економіки.

Липневий звіт щодо інфляції PCE мало вплинув на очікування вересневого зниження ставки, адже дані виявилися цілком прогнозованими — невелике зростання порівняно з попередніми місяцями. Крім того, другий перегляд зростання ВВП показав розширення економіки на 3,3% — вище за попередню оцінку у 3%.

Президент США Дональд Трамп заявив, що «ціни у США значно впали, інфляції практично немає», однак із цим твердженням навряд чи погодяться споживачі. Водночас у звіті Kobeissi Letter наголосили: «Вартість життя у США погіршується», адже домогосподарства все активніше беруть на себе ризиковані борги.

Цікаве по темі: Як зміниться ціна Dogecoin і Shiba Inu у вересні – прогноз

Ключові події цього тижня

У понеділок, 1 вересня, у США був вихідний — День праці, тож традиційні ринки будуть закриті. Решта тижня пройде під знаком даних із ринку праці:

  • вівторок, 2 вересня: індекс PMI для виробничого сектору (ISM Manufacturing), який дає уявлення про бізнес-умови у промисловості. Цей показник вважають одним із надійних випереджальних індикаторів стану економіки США;
  • середа–четвер, 3-4 вересня: липнева статистика JOLTS щодо вакансій, серпневий звіт ADP про зайнятість у приватному секторі та дані щодо первинних заявок на допомогу з безробіття. Всі вони допоможуть краще зрозуміти, наскільки здоровий ринок праці;
  • четвер, 4 вересня: PMI для сфери послуг (ISM Services) — ключового драйвера ВВП США;
  • п’ятниця, 5 вересня: головна подія тижня — серпневий звіт по зайнятості.

Крипторинок

На крипторинках знову «червоний понеділок» — капіталізація знизилася майже на 2%, до $3,80 трлн:

  • Біткоїн продовжив падіння, оновивши мінімум від початку липня. 1 вересня зранку ціна опустилася нижче $107 500. Зараз монета у найглибшій корекції від серпня — понад –13% від пікового рівня;
  • Ethereum втратив приблизно стільки ж і впав нижче $4 400, але поки що тримається у своєму тритижневому діапазоні;
  • альткоїни суцільно в червоній зоні: значні втрати зафіксували XRP, Solana, Dogecoin, Cardano, Chainlink і Sui. Надії на «альтсезон» знову розвіялися.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що станеться, якщо Біткоїн повністю знеціниться

5 криптосекторів, за якими варто стежити у 2025

CEO VanEck заявив, що Ethereum — криптовалюта для Волл-стріт

Джерело: Crypto Potato.

Рубрики: КриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів 02.09.2025

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів
Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000 02.09.2025

Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000
Власники цього токена стали мішенню для хакерів 02.09.2025

Власники цього токена стали мішенню для хакерів
Що буде з Біткоїном: 3 сценарії подальшого розвитку подій 02.09.2025

Що буде з Біткоїном: 3 сценарії подальшого розвитку подій
Як зміниться ціна Dogecoin і Shiba Inu у вересні – прогноз 01.09.2025

Як зміниться ціна Dogecoin і Shiba Inu у вересні – прогноз
Що станеться, якщо Біткоїн повністю знеціниться 31.08.2025

Що станеться, якщо Біткоїн повністю знеціниться
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

 Сьогодні  20:00

Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000

 Сьогодні  19:20

В Україні запустили портал для скарг бізнесу на тиск

 Сьогодні  18:30

Українські підприємиці можуть отримати до ₴1,5 млн на розвиток бізнесу

 Сьогодні  17:30

Гривні — 29 років: цікаві факти про національну валюту

 Сьогодні  16:30

Власники цього токена стали мішенню для хакерів

 Сьогодні  15:30

Що буде з Біткоїном: 3 сценарії подальшого розвитку подій

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.