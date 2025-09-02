Що буде з Біткоїном: 3 сценарії подальшого розвитку подій

Капітал швидко переливається з Біткоїна в Ethereum: великі гравці продають BTC, щоб купити ETH, а інституційні інвестиції в Ethereum-ETF випереджають біткоїн-фонди. Та деякі аналітики застерігають, що цей тренд може виявитися недовгим

Дані свідчать, що незабаром ситуація може змінитися на протилежну.

Бенджамін Коен, засновник IntoTheCryptoverse, стверджує, що домінування Біткоїна близьке до формування дна й готове зростати, незалежно від короткострокової ціни BTC.

Він виклав три можливі сценарії, які історично завжди завершувалися зростанням частки Біткоїна.

сценарій 1: якщо Біткоїн відскочить від своєї 20-тижневої простої ковзної середньої (SMA) та піде вгору, він знову стане локомотивом ринку, як це було у 2017 році. У такому разі капітал почне виходити з альткоїнів і повертатися в Біткоїн;

сценарій 1: якщо Біткоїн відскочить від своєї 20-тижневої простої ковзної середньої (SMA) та піде вгору, він знову стане локомотивом ринку, як це було у 2017 році. У такому разі капітал почне виходити з альткоїнів і повертатися в Біткоїн; сценарій 2: якщо BTC не втримує рівень 20W SMA і спускається до 50W SMA, як це було у 3-му кварталі 2024 року та на початку 2025-го, то саме альткоїни падатимуть набагато сильніше. Це прискорить зростання частки Біткоїна;

сценарій 2: якщо BTC не втримує рівень 20W SMA і спускається до 50W SMA, як це було у 3-му кварталі 2024 року та на початку 2025-го, то саме альткоїни падатимуть набагато сильніше. Це прискорить зростання частки Біткоїна; сценарій 3: якщо Біткоїн надовго застрягне біля 20W SMA, як у 2020 році, альткоїни почнуть поступово «кровоточити», і домінування BTC знову посилиться.

Ключове повідомлення Коена: незалежно від того, чи Біткоїн зростає, падає чи рухається вбік, альткоїни ризикують втратити позиції. Це створює умови для «фінальної ротації» в Біткоїн у цьому циклі, підтверджуючи його статус активу, який зрештою забирає лідерство на ринку.

Інші фактори

Крім домінування, увагу привертають і сезонні фактори. Вересень традиційно був важким для Біткоїна: за останні 12 років він завершував місяць у мінусі 8 разів. Але трейдер під псевдонімом Axel Bitblaze вважає, що цього разу сценарій може зламатися.

Він звернув увагу, що ринкова структура зараз інша: Біткоїн-ETF стабільно поглинають пропозицію, очікуються зниження ставок, а глобальна ліквідність поліпшується. Усе це може захистити BTC від традиційної «слабкості вересня». Bitblaze визнає можливість нестабільності чи навіть короткого падіння на початку місяця, але розглядає це радше як підготовку до руху, ніж як загрозу.

Проводячи паралелі з 2017 роком, він припускає: якщо історія повториться, справжній рух почнеться вже після вересня. Це може відкрити шлях до потужного ралі в четвертому кварталі. А з огляду на те, що четвертий квартал традиційно є найбільш «бичачим» періодом для Біткоїна, «червоний вересень» може перетворитися на вибуховий.

