Біткоїн може впасти до $10 000 — стратег Bloomberg

Попри те що ринок криптовалют очікує на новий максимум Біткоїна (BTC) на рівні близько $150 000, один із ринкових стратегів застерігає: ціна може обвалитися до $10 000

Таке попередження з’явилося на тлі волатильності Біткоїна, якому складно утримати підтримку на рівні $110 000.

За словами старшого стратега з товарних ринків Bloomberg Intelligence Майка Макґлоуна, потенційне падіння до $10 000 пояснюється тим, що Біткоїн поводиться як ризиковий актив.

«Біткоїн додав нуль. Думаю, тепер він його втратить і повернеться до $10 000. Це не така вже й велика проблема в історичному контексті, але для власників монет — серйозний удар. Перший раз ми торгувалися на рівні $100 000 ще 6 грудня. Для мене це був класичний сигнал, що треба продавати», — зазначив Макґлоун.

Біткоїн як ризиковий актив

Аналітик підкреслив, що зараз Біткоїн став очевидно ризикованим активом: його 48-місячна кореляція з індексом S&P 500 сягнула рекордного максимуму, тоді як у 2020 році вона була від’ємною. Це означає, що Біткоїн дедалі більше залежить від слабкості фондового ринку.

Водночас золото з 6 грудня зросло приблизно на 30%, тоді як Біткоїн додав лише близько 8%. S&P 500 показав подібну до BTC динаміку, а індекс Bloomberg Galaxy Crypto залишився майже без змін. Для Макґлоуна ця різниця демонструє силу золота як захисного активу та спекулятивність криптовалют.

Стратег також звернув увагу, що в серпні індекс волатильності VIX впав до мінімуму року, а згодом різко відновився. На його думку, цей розворот може стати переломним моментом, адже останній максимум Біткоїна співпав із мінімумом волатильності.

Надмір криптовалют і ризики

Окрім ринкових чинників, експерт висловив занепокоєння через розширення всесвіту криптовалют. Хоча пропозиція Біткоїна обмежена 21 млн монет, поява мільйонів інших токенів може спровокувати розпродаж. Це, на його думку, розмиває наратив дефіциту, який колись підтримував довгострокові «бичачі» прогнози.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $111 242, додавши 1,97% та втративши, 0,01% за тиждень. Найближчою ціллю для зростання виглядає позначка $115 000.

Джерело: Finbold.