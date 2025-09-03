close-btn
PaySpaceMagazine

XRP може перевершити Ethereum — криптоаналітик

03.09.2025 15:30
Микола Деркач

Ethereum (ETH) став зіркою поточного бичачого ринку, перевершивши навіть Біткоїн (BTC). Втім, один із аналітиків вважає, що друга за ринковою капіталізацією криптовалюта може незабаром поступитися своєю короною XRP

XRP може перевершити Ethereum — криптоаналітик

Фото: chatgpt.com

За словами криптовалютного аналітика під ніком CrediBULL, XRP, який посідає третє місце за капіталізацією, зараз формує позиції, щоб перевершити Ethereum у найближчі тижні. У своєму дописі в X від 2 вересня експерт зазначив, що аналіз торгової пари XRP/ETH вказує на ознаки зміни динаміки після тривалого періоду спаду.

Зокрема, пара сформувала значущу зону попиту, де цінова динаміка, схоже, стабілізується. Ця область може стати відправною точкою для покупців, тим більше що технічні індикатори подають бичачі сигнали. У цьому контексті Індекс відносної сили (RSI) показує бичачу дивергенцію, що свідчить: хоча ціни залишаються пригніченими, прихований імпульс починає рухатися вгору.

Водночас CrediBULL звернув увагу, що бичача дивергенція вже підтверджена на денному таймфреймі, а ще одна наразі формується на триденному графіку. У поєднанні з загальною ринковою картиною це підсилює ймовірність того, що XRP зможе повернути втрачені позиції відносно ETH у короткостроковій перспективі. Якщо технічна картина реалізується, XRP отримає шанс переломити кількамісячну слабкість щодо Ethereum.

Читайте також: XRP vs Ethereum: яка криптовалюта краще для довгострокової інвестиції

Фундаментальні фактори XRP

Фундаментальні чинники також підтримують можливість зростання XRP найближчими тижнями. Зокрема, ринок дедалі більше зосереджується на ймовірному схваленні біржового фонду (ETF) на базі спотового XRP. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) має ухвалити рішення до кінця жовтня, і після завершення справи Ripple проти регулятора шанси на затвердження істотно зросли.

Тим часом обидва активи продовжують торгуватися у тісній кореляції з ширшим ринком. XRP втратив підтримку на рівні $3 та торгується на позначці $2,83. Ethereum після зростання, підживленого інституційними інвестиціями, яке наблизило його до історичного максимуму в районі $5 000, дещо відкотився s на момент написання матеріалу перебував на рівні $4,32 тис.

Раніше ми також писали, що крипторинок демонструє ознаки відчутного зсуву від Біткоїна (BTC). Індекс сезону альткоїнів — метрика, що показує відносну динаміку альтернативних монет, — у вівторок, 2 вересня, піднявся до 61.

Якщо альткоїни і надалі випереджатимуть «цифрове золото», показник може наблизитися до 75. Цей рівень традиційно вважається порогом початку так званого альтсезону — періоду, коли капітал перетікає з BTC в інші криптовалюти.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як зміниться ціна Dogecoin і Shiba Inu у вересні – прогноз

5 криптосекторів, за якими варто стежити у 2025

CEO VanEck заявив, що Ethereum — криптовалюта для Волл-стріт

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
У Голлівуді знімуть трилер про Біткоїн 03.09.2025

У Голлівуді знімуть трилер про Біткоїн
Біткоїн може впасти до $10 000 — стратег Bloomberg 03.09.2025

Біткоїн може впасти до $10 000 — стратег Bloomberg
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
Коли Cardano досягне $6 — аналітик 03.09.2025

Коли Cardano досягне $6 — аналітик
НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів 02.09.2025

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів
Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000 02.09.2025

Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000
Вибір редакції
Всі
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Останні новини
Сьогодні  21:00

ChatGPT отримає нові функції безпеки та батьківський контроль — OpenAI

 Сьогодні  20:30

Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025

 Сьогодні  20:00

У Голлівуді знімуть трилер про Біткоїн

 Сьогодні  19:20

Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці

 Сьогодні  18:40

Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії

 Сьогодні  18:00

Куди йдуть гроші з держбюджету: звіт

 Сьогодні  17:20

Біткоїн може впасти до $10 000 — стратег Bloomberg

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.