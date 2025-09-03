XRP може перевершити Ethereum — криптоаналітик

Ethereum (ETH) став зіркою поточного бичачого ринку, перевершивши навіть Біткоїн (BTC). Втім, один із аналітиків вважає, що друга за ринковою капіталізацією криптовалюта може незабаром поступитися своєю короною XRP

За словами криптовалютного аналітика під ніком CrediBULL, XRP, який посідає третє місце за капіталізацією, зараз формує позиції, щоб перевершити Ethereum у найближчі тижні. У своєму дописі в X від 2 вересня експерт зазначив, що аналіз торгової пари XRP/ETH вказує на ознаки зміни динаміки після тривалого періоду спаду.

Зокрема, пара сформувала значущу зону попиту, де цінова динаміка, схоже, стабілізується. Ця область може стати відправною точкою для покупців, тим більше що технічні індикатори подають бичачі сигнали. У цьому контексті Індекс відносної сили (RSI) показує бичачу дивергенцію, що свідчить: хоча ціни залишаються пригніченими, прихований імпульс починає рухатися вгору.

One more confluent factor to support my thesis below of $XRP outperformance over $ETH in the coming weeks/months: We have already printed confirmed daily bull divs on the XRP/ETH pairing and are currently in the process of printing one on the D3 timeframe as well. Add this to… https://t.co/Zp7X8MxN48 pic.twitter.com/WXjflEYOqu — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) September 2, 2025

Водночас CrediBULL звернув увагу, що бичача дивергенція вже підтверджена на денному таймфреймі, а ще одна наразі формується на триденному графіку. У поєднанні з загальною ринковою картиною це підсилює ймовірність того, що XRP зможе повернути втрачені позиції відносно ETH у короткостроковій перспективі. Якщо технічна картина реалізується, XRP отримає шанс переломити кількамісячну слабкість щодо Ethereum.

Читайте також: XRP vs Ethereum: яка криптовалюта краще для довгострокової інвестиції

Фундаментальні фактори XRP

Фундаментальні чинники також підтримують можливість зростання XRP найближчими тижнями. Зокрема, ринок дедалі більше зосереджується на ймовірному схваленні біржового фонду (ETF) на базі спотового XRP. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) має ухвалити рішення до кінця жовтня, і після завершення справи Ripple проти регулятора шанси на затвердження істотно зросли.

Тим часом обидва активи продовжують торгуватися у тісній кореляції з ширшим ринком. XRP втратив підтримку на рівні $3 та торгується на позначці $2,83. Ethereum після зростання, підживленого інституційними інвестиціями, яке наблизило його до історичного максимуму в районі $5 000, дещо відкотився s на момент написання матеріалу перебував на рівні $4,32 тис.

Раніше ми також писали, що крипторинок демонструє ознаки відчутного зсуву від Біткоїна (BTC). Індекс сезону альткоїнів — метрика, що показує відносну динаміку альтернативних монет, — у вівторок, 2 вересня, піднявся до 61.

Якщо альткоїни і надалі випереджатимуть «цифрове золото», показник може наблизитися до 75. Цей рівень традиційно вважається порогом початку так званого альтсезону — періоду, коли капітал перетікає з BTC в інші криптовалюти.

За матеріалами finbold.com.