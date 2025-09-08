Обіг криптокомпаній в Україні склав $7 млрд у 2025 — Пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний під час EBA Global Outlook розповів про головні економічні виклики, перспективи співпраці з міжнародними партнерами та розвиток фінансового сектору. Окрему увагу він приділив темі законодавчого врегулювання віртуальних активів, які вже стали вагомим сегментом української економіки

За словами Пишного, лише за перше півріччя 2025 року обіг компаній, що працюють у сфері віртуальних активів в Україні, становив близько $7 млрд. Це оцінка міжнародних експертів, яка свідчить про масштаб і динаміку галузі.

«Час настав, щоб легалізувати ринок віртуальних активів, адже він демонструє надзвичайно швидке зростання», — наголосив голова НБУ.

Парламент уже ухвалив у першому читанні законопроєкт, що має стати фундаментом регулювання цього ринку. Хоча документ ще далекий від досконалості, регулятор налаштований доопрацювати його до другого читання спільно з профільним комітетом Верховної Ради, міжнародними партнерами та учасниками ринку.

Пишний підкреслив, що ключові принципи для НБУ залишаються незмінними: віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом, а їхня легалізація не повинна підживлювати тіньовий сектор.

Він також акцентував на потребі чіткого визначення регуляторів ринку та розподілу їхніх повноважень на рівні закону, а не шляхом делегування уряду. Окрема увага має приділятися правилам обміну віртуальних активів на валютні цінності, аби уникнути використання цього механізму для обходу обмежень НБУ.

Крім того, під час виступу Пишний окреслив ситуацію у фінансовому секторі. За результатами останньої оцінки стійкості, банківська система України демонструє хорошу форму: вона капіталізована, ліквідна та прибуткова. Банки активно кредитують бізнес, зокрема малий і середній, і навіть профінансували вже 1 ГВт відновленої генерації. Зростання корпоративного кредитного портфеля перевищило 30% рік до року, що свідчить про готовність бізнесу інвестувати не лише в операційну діяльність, а й у розвиток.

Окремо очільник НБУ торкнувся співпраці з Міжнародним валютним фондом. Нині в Києві працює місія МВФ, яка разом з урядом та Нацбанком обговорює проєкт держбюджету на 2026 рік, макроекономічні прогнози, монетарну та валютно-курсову політику. Пишний наголосив, що діюча програма з Фондом залишається ключовим інструментом підтримки економіки та обороноздатності України, а сторони вже ведуть дискусії щодо нової програми співпраці.

Таким чином, за оцінкою голови НБУ, Україна входить у 2026 рік з оптимістичними прогнозами бізнесу, проте з усвідомленням серйозних викликів. І саме легалізація та розвиток ринку віртуальних активів може стати одним із драйверів економічного зростання.

