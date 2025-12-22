close-btn
НБУ переглянув облікову ставку — деталі дискусії

22.12.2025 14:50
Микола Деркач

Правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Рішенню традиційно передувала дискусія на засіданні Комітету з монетарної політики (КМП)

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

  1. Члени КМП обговорили основні чинники сповільнення інфляції та ризики для подальшої цінової динаміки.

Зазначалося, що інфляція знижується швидше за прогноз НБУ – до 9,3% у листопаді. Однак інфляційні очікування залишаються підвищеними, а увага населення до теми інфляції зростає.

Ризики для цінової стабільності й надалі генерувала складна безпекова ситуація. Крім того, на той момент зберігалася невизначеність щодо параметрів зовнішньої допомоги у 2026-2027 роках.

  1. Десятеро членів КМП висловилися за збереження облікової ставки на рівні 15,5% у грудні, один – за зниження до 15%.

Більшість із них погодилася, що збереження облікової ставки є необхідним для приведення інфляції до цілі 5%, ураховуючи високі проінфляційні ризики, зокрема пов’язані з наслідками війни, а також  йомовірною недостатністю міжнародного фінансування.

Читайте також: Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

На думку одного учасника дискусії, що висловився за зниження ставки, стійке сповільнення інфляції з певним випередженням прогнозу НБУ є вагомою підставою для обережного пом’якшення політики, а на ризики, пов’язані із зовнішньою допомогою, варто реагувати виключно в разі їх реалізації.

  1. Члени КМП очікують пом’якшення процентної політики НБУ у 2026 році за умови зниження проінфляційних ризиків, передусім пов’язаних з параметрами зовнішнього фінансування.

Восьмеро з них прогнозують, що наприкінці 2026 року облікова ставка становитиме 12,5%, водночас більшість не виключає сценарію проведення жорсткішої процентної політики за реалізації ризиків.

Троє учасників дискусії впевнені, що проінфляційні ризики, пов’язані з наслідками війни, і надалі значно обмежуватимуть простір для зниження ставки. На їхню думку, наприкінці 2026 року вона буде в діапазоні 13–14%.

Деталі ‒ за посиланням.

