Українець став першим у світі чемпіоном з криптотрейдингу в прямому ефірі

Український трейдер Макс Хамаха переміг у фіналі першого міжнародного чемпіонату з криптотрейдингу наживо — International Crypto Trading Cup (ICTC 2025), організованого біржею WhiteBIT

Про це повідомляє Incrypted із посиланням на пресреліз компанії.

Змагання проходило 9-10 травня у прямому ефірі та об’єднало вісьмох топових трейдерів з різних країн. Учасники працювали на сцені у режимі реального часу по шість годин на день, здійснивши за два дні 269 угод. Вони демонстрували навички застосування торгових стратегій, управління ризиками та швидкого ухвалення рішень під тиском.

У рамках турніру також змагалися 33 команди (найбільші з них налічували понад 300 учасників) і майже 3000 індивідуальних трейдерів з усього світу.

Хамаха здобув перемогу завдяки влучній лонг-позиції по Ethereum, яка принесла прибуток у 7488,84 USDT. Йому вдалося зробити камбек із останнього місця, виконавши 47 угод — другий результат серед усіх учасників.

«Торгівля у прямому ефірі на сцені — це неймовірно захоплюючий досвід, значно інтенсивніший і цікавіший, ніж торгівля вдома. Мені довелося пристосувати свій звичний підхід до правил турніру, але я зосередився на активному дейтрейдингу з високим плечем. Відчував упевненість протягом усього часу, хоча фінальні хвилини були напруженими, бо інші йшли в ва-банк. WhiteBIT задає новий тренд — трейдингові турніри можуть стати масовими, як кіберспорт. Вірю, що через кілька років турніри з криптотрейдингу зможуть конкурувати з Dota 2», — поділився враженнями Хамаха.

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Призові місця також посіли Merlijn «The Trader» із Нідерландів (6745,96 USDT, 2 місце) та українець Євген Лоза (EXCAVO) (4098,90 USDT, 3 місце).

Найбільший прибуток турніру зафіксував Малік Рот Кліндт Єнсен (Coinvo) — 12 249 USDT на позиції ETH-PERP. Водночас найбільший збиток — також у парі ETH-PERP — сягнув 10 725 USDT, що підкреслило високі ризики турнірного формату.

За словами організаторів, трейдери у реальному часі транслювали свої екрани, коментували дії та демонстрували підхід до торгівлі, використовуючи виділений актив — 50 000 USDTB. Формат мав не лише змагальну, а й освітню мету — завдяки аналізу стратегій і експертним коментарям.

Один із ведучих ICTC та технічний аналітик Марк Принципато зазначив:

«Турнір показав різноманітність торгових стилів, включно з видатними виступами, як-от агресивна стратегія Мауро Каймі «або все, або нічого», яка домінувала у перший день, та високоризикові нічні позиції Merlin та Excavo, що значно окупилися другого дня».

Особливим моментом для всієї української криптоспільноти стало виведення імені Макса Хамахи на LED-екрани під час матчу Ель Класіко — футбольного поєдинку між «Барселоною» та «Реалом», який дивилися десятки мільйонів глядачів у всьому світі. Це перший випадок, коли переможця криптотрейдингового турніру вшанували на такому рівні.

Організатори вже відкрили реєстрацію на ICTC 2026 та запрошують трейдерів з усього світу спробувати себе в новому форматі фінансових змагань.

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