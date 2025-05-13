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Скільки б ви втратили якби інвестували $1000 у Dogecoin, коли Маск очолив D.O.G.E

13.05.2025 14:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Хоча Dogecoin (DOGE) за останній тиждень зріс майже на 40%, інвестори, які зробили ставку на мемкоїн, коли його головний прихильник Ілон Маск офіційно обійняв державну посаду, зазнали збитків

Скільки б ви втратили якби інвестували $1000 у Dogecoin, коли Маск очолив D.O.G.E

Скільки б ви втратили якби інвестували $1000 у Dogecoin, коли Маск очолив D.O.G.E Фото: playground.com, pngwing.com, freepik.com

Маск офіційно обійняв посаду в Департаменті ефективності уряду (D.O.G.E) 20 січня, коли вартість монети становила $0,35.

Всупереч очікуванням, що його призначення сприятиме зростанню Dogecoin, криптовалюта з того часу впала на 35% і зараз торгується на рівні $0,23.

В результаті інвестори, які 20 січня вклали $1000 у DOGE, побачили, як їхні початкові інвестиції скоротилися до $647,90, що означає збиток у розмірі $353.

Дійсно, коли Маск обійняв посаду в Департаменті ефективності уряду, були поширені спекуляції, що його вплив може сприяти зростанню ціни Dogecoin. Багато інвесторів очікували, що його гучна присутність може привернути увагу до мемкоїна, особливо з огляду на його давню прихильність до нього.

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Однак вплив Маска на цінову динаміку Dogecoin, схоже, зменшився в останні місяці. Натомість мемкоїн рухався в тандемі з ширшим криптовалютним ринком.

Ця тенденція, поєднана з відсутністю значних коментарів Маска щодо Dogecoin з моменту приєднання до адміністрації президента США Дональда Трампа, підкреслює, що саме волатильність ринку, а не впливові особистості, стала домінуючим чинником, що впливає на ціну.

Цікаво, що мемкоїн злетіла вгору після того, як Маск відійшов від своєї ролі в D.O.G.E. Це зростання, як повідомляється, призвело до різкого збільшення кількості мільйонерів Dogecoin.

Тим часом, все більша частина ринку починає розглядати Dogecoin як потенційний засіб збереження вартості наступного покоління, який, можливо, випередить Біткоїн.

Нагадаємо, що Dogecoin може оновити історичний максимум. Один відомий криптовалютний технічний аналітик стверджує, що місячне закриття вище $0,20 може призвести до значного зростання курсу криптовалюти.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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