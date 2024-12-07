Компанія Ілона Маска планує в 10 разів збільшити свій суперкомпʼютер

Суперкомп’ютер компанії Ілона Маска xAI, який наразі вважається найбільшим у світі, планують розширити до 1 мільйона графічних процесорів

Не задовольняючись лише 200 000 графічних процесорів, стартап Ілона Маска xAI планує розширити свій суперкомп’ютер Colossus у Мемфісі, штат Теннессі, щоб одного дня він містив щонайменше 1 млн графічних процесорів.

Про це було оголошено під час ланчу, організованого Палатою Великого Мемфіса, яка допомогла побудувати об’єкт xAI.

«Компанія створює умови для того, щоб Мемфіс став світовим епіцентром ШІ. Розширення, яке вже триває, включатиме щонайменше 1 мільйон графічних процесорів (GPU), що є найбільшою капітальною інвестицією в історії регіону», — йдеться в пресрелізі.

Точні часові рамки не вказано. Однак xAI, швидше за все, купить графічні процесори у Nvidia, яка вже поставила 100 000 карт H100 для першої черги Colossus цього літа. Зазвичай компанії витрачають роки на створення суперкомп’ютера, але команда Маска зібрала графічні процесори в робочий суперкомп’ютер приблизно за чотири місяці.

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Відтоді компанія розширила Colossus до 200 000 графічних процесорів Nvidia H100 і H200 з метою досягти 300 000 графічних процесорів до наступного літа. Оголошення підкреслює, що Ілон Маск докладає всіх зусиль для створення передових програм ШІ, щоб перемогти конкурентів, включаючи OpenAI.

Інші компанії, в тому числі Meta, OpenAI і Microsoft, також придбали величезну кількість новітніх графічних процесорів Nvidia. У січні генеральний директор Meta Марк Цукерберг прогнозував, що до кінця цього року його компанія матиме «близько 600 000 обчислювальних еквівалентів H100».

Тим часом Палата Великого Мемфісу зазначила, що Nvidia, Dell та Supermicro Computer, які допомогли побудувати Colossus, планують налагодити роботу в місті. Однак зростання Colossus також вимагало інвестицій в інфраструктуру для живлення та охолодження суперкомп’ютера, що викликало занепокоєння з приводу стану довкілля.

Нагадаємо, компанія xAI анонсувала запуск окремого застосунку для свого чат-бота Grok. Попередньо, він буде запущений вже у грудні цього року, щоб позмагатись з ChatGPT від OpenAI у перегонах за масштабуванням.

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За матеріалами PCMag