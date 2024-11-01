OpenAI запустила пошукову систему ChatGPT Search

У четвер, 31 жовтня, компанія OpenAI запустила функцію пошуку в ChatGPT. Новинка має скласти потужну конкуренцію Google, Bing від Microsoft та Perplexity

Як заявили в OpenAI, остання версія чат-боту може отримувати доступ до інформації з усього інтернету в режимі реального часу, включаючи новини, ціни на акції та спортивні результати.

Інші технологічні компанії, у тому числі такі гіганти, як Google і Microsoft, а також стартапи, такі як Perplexity з Сан-Франциско, запропонували подібні технології. Ці сервіси доповнюють традиційні пошукові системи технологією чат-ботів, які генерують текст як спосіб відповідати на запитання та узагальнювати актуальну інформацію.

Нагадаємо, що влітку цього року OpenAI заявила, що тестує систему, яка поєднує технологію пошукових систем з ChatGPT. За даними компанії, зараз чат-бот має понад 250 мільйонів активних щомісячних користувачів.

Нова пошукова система доступна з четверга для тих, хто використовує ChatGPT Plus, який можна придбати за $20 на місяць. OpenAI розгорне нову технологію для тих, хто використовує безкоштовну версію чат-бота найближчим часом.

«Пошук буде доступний на сайті chatgpt.com (відкриється в новому вікні), а також в наших десктопних і мобільних додатках. Всі користувачі ChatGPT Plus і Team, а також користувачі списку очікування SearchGPT отримають доступ вже сьогодні. Користувачі Enterprise і Edu отримають доступ протягом наступних кількох тижнів. Усім користувачам безкоштовного тарифу ми надамо доступ протягом наступних місяців», — написали представники OpenAI.

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В OpenAI заявили, що їх нова технологія відповідатиме на запитання актуальною інформацією з інтернету, а також надаватиме посилання на відповідні джерела. Наприклад, якщо хтось запитує результат останньої гри Світової серії бейсболу, то ChatGPT надає як остаточний рахунок, так і посилання на новину.

«Пошук корисних відповідей в інтернеті може забрати багато зусиль. Часто доводиться здійснювати численні пошуки та перебирати посилання, щоб знайти якісні джерела та потрібну вам інформацію. Тепер чат може допомогти вам отримати кращу відповідь: задайте питання в більш природній, розмовній манері, і ChatGPT може відповісти вам інформацією з інтернету. Ставте додаткові запитання, і бот врахує повний контекст вашого чату, щоб знайти кращу відповідь», — йдеться в повідомленні OpenAI.

У компанії заявили, що такі видавництва, як Reuters і The Associated Press, співпрацюють з компанією над новим продуктом.

«Ми також співпрацюємо з постачальниками новин і даних, щоб додавати актуальну інформацію та новий візуальний дизайн для таких категорій, як погода, акції, спорт, новини та мапи», — йдеться у блозі.

«Ми переконані, що у найближчому майбутньому і для наступних поколінь пошук за допомогою штучного інтелекту стане основним способом доступу до інформації. Це дозволяє нам тестувати інновації на ранній стадії, зберігаючи при цьому основні цінності та цілісність журналістики», — зазначив Луї Дрейфус, генеральний директор і видавець Le Monde.

Зазначимо, що попри всі багатообіцяючі успіхи, чат-боти, як і раніше, схильні до помилок та іноді вигадують інформацію — явище, яке вчені називають «галюцинацією». Це може статися навіть тоді, коли чат-боти отримують доступ до інформації з усього інтернету, тому наразі ще є над чим працювати.

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Допоміжні матеріали: techcrunch.com, nytimes.com, cnbc.com.