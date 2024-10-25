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OpenAI розробляє нову ШІ-модель Orion

25.10.2024 11:20
Ольга Деркач
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Компанія OpenAI розробляє та планує випустити свою наступну передову модель штучного інтелекту (ШІ) під кодовою назвою Orion до грудня цього року

OpenAI розробляє нову ШІ-модель Orion

OpenAI розробляє нову ШІ-модель Orion Фото: freepik.com

На відміну від попередніх випусків, компанія планує випустити модель поступово для довірених партнерів перед більш широким розгортанням через ChatGPT.

Інженери Microsoft очікують отримати доступ до Orion вже в листопаді, хоча неясно, як OpenAI в кінцевому підсумку назве модель. Серія моделей o1 мала кодову назву strawberry всередині OpenAI за кілька місяців до її випуску.

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Від випуску наступної передової моделі OpenAI залежить дуже багато. Стартап зі створення штучного інтелекту щойно залучив $6,6 млрд фінансування при оцінці в $157 млрд, і інвестори очікують, що OpenAI продовжить випускати все більш досконалі моделі, щоб стати лідером технологічного світу.

Нагадаємо, що OpenAI та Microsoft інвестують $10 млн у ШІ для журналістики. Компанії нададуть гранти на суму до $10 млн Chicago Public Media, Minnesota Star Tribune, Newsday, The Philadelphia Inquirer і The Seattle Times. Кожне з видань найме наукового співробітника з ШІ для розробки проєктів із впровадження технології та підвищення стійкості бізнесу. Очікується, що ще три видання отримають гранти у другому раунді.

Раніше ми писали, що OpenAI увійде до топ-100 світових компаній, якщо вийде на біржу. Компанія-розробник ШІ увійшла б до 100 найдорожчих компаній у світі, якби вийшла на біржу. Згідно з даними глобальної ринкової капіталізації вона посіла б 100-те місце після Siemens, відсунувши Contemporary Amperex Technology на 101-ше місце.

Крім того, колишня топменеджерка OpenAI анонсувала власний ШІ-стартап. Міра Мураті, яка шість років працювала на одній з ключових посад в OpenAI, планує створювати продукти ШІ на основі власних моделей. Зараз Мураті залучає кошти від венчурних інвесторів для свого нового стартапу

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За матеріалами: Tech Crunch.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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