OpenAI розробляє нову ШІ-модель Orion

Компанія OpenAI розробляє та планує випустити свою наступну передову модель штучного інтелекту (ШІ) під кодовою назвою Orion до грудня цього року

На відміну від попередніх випусків, компанія планує випустити модель поступово для довірених партнерів перед більш широким розгортанням через ChatGPT.

Інженери Microsoft очікують отримати доступ до Orion вже в листопаді, хоча неясно, як OpenAI в кінцевому підсумку назве модель. Серія моделей o1 мала кодову назву strawberry всередині OpenAI за кілька місяців до її випуску.

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Від випуску наступної передової моделі OpenAI залежить дуже багато. Стартап зі створення штучного інтелекту щойно залучив $6,6 млрд фінансування при оцінці в $157 млрд, і інвестори очікують, що OpenAI продовжить випускати все більш досконалі моделі, щоб стати лідером технологічного світу.

Нагадаємо, що OpenAI та Microsoft інвестують $10 млн у ШІ для журналістики. Компанії нададуть гранти на суму до $10 млн Chicago Public Media, Minnesota Star Tribune, Newsday, The Philadelphia Inquirer і The Seattle Times. Кожне з видань найме наукового співробітника з ШІ для розробки проєктів із впровадження технології та підвищення стійкості бізнесу. Очікується, що ще три видання отримають гранти у другому раунді.

Раніше ми писали, що OpenAI увійде до топ-100 світових компаній, якщо вийде на біржу. Компанія-розробник ШІ увійшла б до 100 найдорожчих компаній у світі, якби вийшла на біржу. Згідно з даними глобальної ринкової капіталізації вона посіла б 100-те місце після Siemens, відсунувши Contemporary Amperex Technology на 101-ше місце.

Крім того, колишня топменеджерка OpenAI анонсувала власний ШІ-стартап. Міра Мураті, яка шість років працювала на одній з ключових посад в OpenAI, планує створювати продукти ШІ на основі власних моделей. Зараз Мураті залучає кошти від венчурних інвесторів для свого нового стартапу

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За матеріалами: Tech Crunch.