Кійосакі розповів, чи варто купувати Біткоїн у жовтні

Враховуючи той факт, що з початку місяця Біткоїн (BTC) значно зріс, багато інвесторів сумніваються, чи варто купувати провідну криптовалюту зараз. Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» запропонував свою відповідь на це питання

На своїй сторінці у соцмережі X легендарний інвестор написав, що жовтневий злет Біткоїна продовжиться і наразі купувати однозначно варто або ви втратите вдалий момент для цього.

BITCOIN to BLAST-OFF in UPTOBER means time to BUY MORE BITCOIN or Bye-Buy — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 23, 2024

Зміст і час написання посту вказують на те, що Кійосакі вірить, що падіння курсу провідної криптовалюти (з $69,2 тис. 21 жовтня до $66,5 тис. 23 жовтня) — це чудовий шанс для трейдерів, і що традиційне жовтневе ралі (яке нерідко називають UPtober) — не просто відбудеться, а й буде суттєвим.

Нагадаємо, що Кійосакі є палким прихильником Біткоїна щонайменше з 2017 року. Він постійно рекомендує криптовалюту та назвав її «народними грошима».

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Чому жовтневі злети та падіння важливі для Біткоїна

Х-пост Роберта Кійосакі з’явився в напружений час для криптовалютних трейдерів. 10 жовтня ціна BTC почала зростати після короткочасного падіння нижче $59 тис. Це породило надію на те, що після місяців волатильності та бокової торгівлі нарешті розпочався підйом до нового максимуму — можливо, до $100 000.

Висхідний тренд був широко інтерпретований як особливо важливий з багатьох причин. Жовтень історично слугував місяцем високих показників Біткоїна та прелюдією до більш тривалого бичачого періоду, який зазвичай триває з кінця місяця до травня.

Він також настав після «сильного» кінця вересня і раптового обвалу цін на початку жовтня через геополітичні потрясіння, що зменшило попередні побоювання, що жовтень може бути провальним.

Нарешті, і це, мабуть, найголовніше, ралі підтвердило, що літній ведмежий тренд руху BTC від нижчого максимуму до нижчого мінімуму завершився, і що шлях криптовалюти до нових максимумів знову відкритий.

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Що чекає на Біткоїн далі?

Проте, попри твіт Роберта Кійосакі, який став додатковим заспокоєнням для прихильників Біткоїна, майбутнє монети ще не зовсім визначене.

На відміну від деяких інших аналітиків та експертів, Кійосакі постійно налаштований оптимістично щодо BTC і вважає його — разом із золотом, літієм та сріблом — найкращим «притулком» від руйнівних наслідків ймовірної майбутньої економічної кризи.

Попри позитивну тенденцію та загальні очікування, що падіння, яке спостерігається в цей час, є лише корекцією перед наступним ралі, ринки криптовалют, як відомо, є волатильними та дуже чутливими до зовнішніх шоків. Тому перед купівлею монети варто зважити всі «за» та «проти».

Отже, показники BTC у 2024 році залишаються сильними і станом на дату написання матеріалу монета зросла на 59,62% з початку року. Багато фінансових експертів та інвесторів, відповідаючи на запит Finbold, висловили переконання, що, незважаючи на злети та падіння, Bitcoin залишається у висхідному тренді та може піднятися вище $85 000 до Хелловіна.

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