Кійосакі розповів, чи варто купувати Біткоїн у жовтні

Враховуючи той факт, що з початку місяця Біткоїн (BTC) значно зріс, багато інвесторів сумніваються, чи варто купувати провідну криптовалюту зараз. Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» запропонував свою відповідь на це питання

На своїй сторінці у соцмережі X легендарний інвестор написав, що жовтневий злет Біткоїна продовжиться і наразі купувати однозначно варто або ви втратите вдалий момент для цього.

BITCOIN to BLAST-OFF in UPTOBER means time to BUY MORE BITCOIN or Bye-Buy

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 23, 2024