Кійосакі назвав найкращу інвестицію цього тижня

22 жовтня Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато», виступив на біржі X, закликавши свою аудиторію звернути увагу на срібло, яке демонструє стрімке зростання

За словами Роберта Кійосакі, срібло продовжить своє зростання (яке було більшим, ніж у золота з початку року) і досягне 50 доларів за унцію. Інвестор натякає, що це станеться досить скоро і рекомендує не втратити цю можливість.

Якщо срібло дійсно досягне $50, це означатиме, що воно подорожчало ще на 47% від ціни на момент написання статті (на рівні $34), а інвестиція в $1000, зроблена на момент публікації, перетворилася б на $1470.

BEST ASSET TODAY: Silver….buy it before it hits $50.00.

