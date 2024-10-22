Кійосакі назвав найкращу інвестицію цього тижня

22 жовтня Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато», виступив на біржі X, закликавши свою аудиторію звернути увагу на срібло, яке демонструє стрімке зростання

За словами Роберта Кійосакі, срібло продовжить своє зростання (яке було більшим, ніж у золота з початку року) і досягне 50 доларів за унцію. Інвестор натякає, що це станеться досить скоро і рекомендує не втратити цю можливість.

Якщо срібло дійсно досягне $50, це означатиме, що воно подорожчало ще на 47% від ціни на момент написання статті (на рівні $34), а інвестиція в $1000, зроблена на момент публікації, перетворилася б на $1470.

BEST ASSET TODAY: Silver….buy it before it hits $50.00. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 22, 2024

Графік цін на срібло

Хоча $50 є амбітною метою, для досягнення якої срібло має зрости трохи більше, ніж з початку 2024 року, імпульс, що стоїть за сировинним товаром, безумовно, робить це можливим.

З початку року срібло зросло на 43,79%, а його ціна на момент написання матеріалу становила $34,15. Висхідний імпульс також очевидний на шестимісячному графіку — товар має 25,77% зеленого кольору і за останні 30 днів він зріс на 11,06%.

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Проте, незважаючи на зростання приблизно на $11 порівняно з січневими цінами, варто пам’ятати, що дорогоцінний метал місяцями намагався пробитися вище 30 доларів — з травня по вересень він торгувався в діапазоні від 27 до 31 долара — і лише нещодавно знову піднявся вище.

Така тенденція в рівній мірі свідчить як про силу поточного висхідного тренду, так і про його потенційну нестабільність.

Останні події в ціновій динаміці вказують на те, що висхідний тренд збережеться. 17 жовтня технічний аналіз продемонстрував, що срібло налаштоване на велике ралі з урахуванням інфляції, як це було вже на ATH.

При цьому легендарний інвестор також рекомендує вкладати кошти і у золото. З січня 2024 року дорогоцінний метал перебуває у центрі уваги інвесторів завдяки невпинному зростанню, яке дозволило йому досягти кількох нових історичних максимумів (ATH) і навіть випередити базовий індекс S&P 500 з початку року (YTD).

Також Кійосакі рекомендує тримати в центрі уваги Біткоїн і компанії, які працюють у сфері видобутку літія. Детальніше читайте тут.

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За матеріалами finbold.com.