Українські стартапи можуть отримати до €500 тис. від EIC

12.08.2025 15:00
Ольга Деркач

Європейська інноваційна рада (EIC), спираючись на успіх проєкту Seeds of Bravery, який показав високий потенціал українських технологічних стартапів та МСП, оголосила конкурс для найбільш перспективних українських стартапів

Це програма фінансування із загальним бюджетом €20 млн, яка передбачає надання грантів від Європейської інноваційної ради (EIC) у розмірі від €300 тис. до €500 тис. українським стартапам та МСП.

Мета програми:

  • прискорення зростання deep-tech стартапів і МСП України
  • підтримка розвитку deep tech-рішень та їх інтеграція в європейську інноваційну екосистему
  • швидке залучення інвестицій, необхідних для масштабування таких проєктів

Гранти доступні для deep-tech стартапів, що розробляють рішення, зокрема, у галузях кібербезпеки; ШІ і машинного навчання; робототехніки і автономних систем; супутникових, космічних і морських технологій; біо- та відновлювальних технологій, а також:

  • мають високоефективні інноваційні технології, продукти, послуги або бізнес-моделі, що здатні створити нові ринки або розширити існуючі;
  • мають амбіції розширюватися та масштабуватися.

Цікаві по темі: Які стартапи залучили найбільше інвестицій за підтримки УФС

Вимоги до компаній-заявників:

  • класифікація як МСП (включаючи стартапи);
  • реєстрація в Україні або початкова реєстрація в Україні та релокація у країну ЄС чи асоційовану країну програми Horizon Europe після 24 лютого 2022 року (зокрема, стартапи, що отримали стартап-візу в Європі після цієї дати);
  • принаймні один засновник / співзасновник / топ-менеджер / головний виконавчий директор (СЕО) / головний технічний директор (CTO) / головний науковий директор (CSO), який має громадянство України;
  • TRL від 4 до 6-7.

Відібрані до участі у програмі стартапи отримають: грант від Європейської інноваційної ради (EIC) на суму від €300 000 до €500 000, безкоштовний доступ до послуг EIC Business Acceleration Services (коучинг та івенти, адаптовані до конкретних потреб стартапів) та право на участь у програмі Fast Track to the EIC Accelerator, що надає доступ до більших грантів та інвестицій EIC.

Старт подачі заявок: 12 серпня. Дедлайн реєстрації на програму: 26 листопада.

Подача заявок — за посиланням.

Джерело: УФС.

