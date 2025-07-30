Український стартап Uniot переміг на YEP Accelerator Demo Day

Український стартап Uniot, що працює у сфері IoT, переміг на YEP Accelerator Demo Day, який відбувся 24 липня в Києві. Команда отримала $25 000 у вигляді non-equity гранту від YEP Accelerator та фонду u.ventures

Це головний приз акселераційної програми і Uniot став першим серед дев’яти учасників літнього акселератора, йдеться пресрелізі.

«На даний момент наш фокус на запуску open beta платформи та підготовці її до монетизації. Також хочемо продовжити та завершити процес customer interviews з B2B клієнтами, який ми розпочали ще в рамках акселераційної програми, і залучити пілотні проєкти», — ділиться CEO Unoit, Ліза Троянова.

$25 000 гранту команда планує інвестувати в кілька ключових напрямів:

доведення платформи до стабільного релізу;

запуск системної маркетингової стратегії та активне залучення користувачів;

участь у профільних конференціях задля нетворкінгу, пошуку партнерів, клієнтів і потенційних інвесторів;

розвиток DevRel-напряму — документації, прикладів, роботи з ком’юніті;

стратегічну підготовку до наступного етапу: масштабування та залучення інвестицій.

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Окрім головного призу, Uniot отримав запрошення до спільноти MZP League у США та був включений до внутрішнього списку Plug and Play Tech Center, що відкриває доступ до міжнародної мережі інвесторів.

Свої розробки у фіналі також представили: CaseResearchAI, MyHome, Codewius, Obriy.ai, Markit.now, HEFT, Atelier Automatique та DjookyX. Окремі команди отримали додаткові відзнаки, зокрема квитки на Slush і доступ до стартап-конкурсів.

У журі Demo Day були представники SMOK Ventures, Geek Ventures, Flyer One Ventures, EIT Community, ZAS Ventures, Plug and Play та інші. Спеціальним гостем події став Ден Тайр — один із перших працівників HubSpot, інвестор і ментор, який підтримує українську стартап-екосистему.

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