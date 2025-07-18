Український техностартап із екосистеми Brave1 залучив $1,5 млн

Українські технології змінюють правила гри! Учасник Brave1 — Teletactica — залучив $1,5 млн від MITS Capital і Green Flag
Про це повідомив Перший віце-премʼєр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Ще два роки тому ми імпортували системи звʼязку. Сьогодні ми створюємо розробки, у які вкладаються міжнародні інвестори», — написав він у Telegram.
За словами Федорова, компанія Teletactica залучила $1,5 млн від MITS Capital і Green Flag завдяки Brave1.
Teletactica розробляє системи зв’язку, які:
- витримують прицільні радіоперешкоди;
- працюють на різних швидкостях передач;
- автоматично перебудовують частоти.
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Це критично важлива технологія для безпілотних систем, яким потрібен стабільний і захищений зв’язок у найжорсткіших умовах бою.
«Інвестиції в Teletactica є сигналом: українські технології вже формують правила гри — і на полі бою, і далеко за його межами, — пояснює політик. — Розвиваємо український defense tech та залучаємо ще більше міжнародних інвестицій».
Нагадаємо, шо тиждень тому від MITS Capital залучив фінансування ($3,74 млн) ще один учасник Brave1 — Tencore. Це один із провідних українських виробників НРК (наземних роботизованих комплексів).
Найвідоміша розробка Tencore — логістична платформа TerMIT. Вона відповідає стандартам НАТО, протестована на полі бою й активно допомагає нашим воїнам на фронті. Загалом компанія виготовила вже 800+ таких платформ та планує наростити виробництво до 2 000 одиниць до кінця цього року.
«Українські оборонні стартапи — це унікальний досвід та технології, які пройшли випробування полем бою. Резидентство в Дія.City відкриває перед ними нові можливості та дає змогу залучати інвестиції міжнародних венчурних фондів», — написав у Telegram Федоров.
Також раніше ми писали, що Brave1 став найбільшим венчурним інвестором в Україні.
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