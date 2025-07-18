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Український техностартап із екосистеми Brave1 залучив $1,5 млн

18.07.2025 17:00
Микола Деркач

Українські технології змінюють правила гри! Учасник Brave1 — Teletactica — залучив $1,5 млн від MITS Capital і Green Flag

Український техностартап із екосистеми Brave1 залучив $1,5 млн

Фото: teletactica.com, freepik.com

Про це повідомив Перший віце-премʼєр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Ще два роки тому ми імпортували системи звʼязку. Сьогодні ми створюємо розробки, у які вкладаються міжнародні інвестори», — написав він у Telegram.

За словами Федорова, компанія Teletactica залучила $1,5 млн від MITS Capital і Green Flag завдяки Brave1.

Teletactica розробляє системи зв’язку, які:

  • витримують прицільні радіоперешкоди;
  • працюють на різних швидкостях передач;
  • автоматично перебудовують частоти.

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Це критично важлива технологія для безпілотних систем, яким потрібен стабільний і захищений зв’язок у найжорсткіших умовах бою.

«Інвестиції в Teletactica є сигналом: українські технології вже формують правила гри — і на полі бою, і далеко за його межами, — пояснює політик. — Розвиваємо український defense tech та залучаємо ще більше міжнародних інвестицій».

Нагадаємо, шо тиждень тому від MITS Capital залучив фінансування ($3,74 млн) ще один учасник Brave1Tencore. Це один із провідних українських виробників НРК (наземних роботизованих комплексів).

Найвідоміша розробка Tencore — логістична платформа TerMIT. Вона відповідає стандартам НАТО, протестована на полі бою й активно допомагає нашим воїнам на фронті. Загалом компанія виготовила вже 800+ таких платформ та планує наростити виробництво до 2 000 одиниць до кінця цього року.

«Українські оборонні стартапи — це унікальний досвід та технології, які пройшли випробування полем бою. Резидентство в Дія.City відкриває перед ними нові можливості та дає змогу залучати інвестиції міжнародних венчурних фондів», — написав у Telegram Федоров.

Також раніше ми писали, що Brave1 став найбільшим венчурним інвестором в Україні.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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