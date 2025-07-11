Резидент Дія.City й учасник Brave1 Tencore залучив майже $4 млн від MITS Capital

Tencore, один із провідних українських виробників НРК (наземних роботизованих комплексів), залучив $3,74 млн від інвестиційної групи MITS Capital. Це чи не найперша пряма інвестиція американського фонду в українську юрособу технологічної компанії

Про це розповів Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України.

«Українські оборонні стартапи — це унікальний досвід та технології, які пройшли випробування полем бою. Резидентство в Дія.City відкриває перед ними нові можливості та дає змогу залучати інвестиції міжнародних венчурних фондів», — написав у Telegram Федоров.

За його словами, саме для цього і створювався простір Дія.Сity — щоб українські стартапи та компанії залучали інвестиції в Україні, а не в інших юрисдикціях. Досягнути цього результату вдалося, зокрема, завдяки:

зрозумілим для венчурних фондів інвестиційним інструментам;

прозорості корпоративної структури;

захисту інтелектуальної власності;

сприятливим податкам.

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Логістична платформа TerMIT — найвідоміша розробка Tencore. Вона відповідає стандартам НАТО, протестована на полі бою й активно допомагає нашим воїнам на фронті. Загалом компанія виготовила вже 800+ таких платформ та планує наростити виробництво до 2 000 одиниць до кінця цього року.

«Вітаю MITS Capital і Tencore з історичною інвестиційною угодою для українського defense tech», — додав Федоров.

Нагадаємо, що Brave1 став найбільшим венчурним інвестором в Україні.

«Brave1 — це проєкт, задача якого шукати стартапи та ідеї, які пов’язані із захистом нашої країни, фінансувати їх, доводити їх до результату та перетворювати потім у сталі компанії, які активно розвиваються і допомагають знищувати ворога. Ми починали з дронових програм, РЕБ, інвестицій у наземні платформи. Зараз інвестуємо в ракетні програми, засоби захисту від «шахедів», у розвиток штучного інтелекту», — розповів Михайло Федоров.

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