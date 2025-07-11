close-btn
PaySpaceMagazine

Резидент Дія.City й учасник Brave1 Tencore залучив майже $4 млн від MITS Capital

11.07.2025 20:00
Ольга Деркач

Tencore, один із провідних українських виробників НРК (наземних роботизованих комплексів), залучив $3,74 млн від інвестиційної групи MITS Capital. Це чи не найперша пряма інвестиція американського фонду в українську юрособу технологічної компанії

Резидент Дія.City й учасник Brave1 Tencore залучив майже $4 млн від MITS Capital

Фото: t.me/mintsyfra

Про це розповів Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України.

«Українські оборонні стартапи — це унікальний досвід та технології, які пройшли випробування полем бою. Резидентство в Дія.City відкриває перед ними нові можливості та дає змогу залучати інвестиції міжнародних венчурних фондів», — написав у Telegram Федоров.

За його словами, саме для цього і створювався простір Дія.Сity — щоб українські стартапи та компанії залучали інвестиції в Україні, а не в інших юрисдикціях. Досягнути цього результату вдалося, зокрема, завдяки:

  • зрозумілим для венчурних фондів інвестиційним інструментам;
  • прозорості корпоративної структури;
  • захисту інтелектуальної власності;
  • сприятливим податкам.
Резидент Дія.City й учасник Brave1 Tencore залучив майже $4 млн від MITS Capital

Фото: t.me/zedigital

Читайте також: Скільки податків сплатили українці до держбюджету за червень 2025 — Мінфін

Логістична платформа TerMIT — найвідоміша розробка Tencore. Вона відповідає стандартам НАТО, протестована на полі бою й активно допомагає нашим воїнам на фронті. Загалом компанія виготовила вже 800+ таких платформ та планує наростити виробництво до 2 000 одиниць до кінця цього року.

«Вітаю MITS Capital і Tencore з історичною інвестиційною угодою для українського defense tech», — додав Федоров.

Нагадаємо, що Brave1 став найбільшим венчурним інвестором в Україні.

«Brave1 — це проєкт, задача якого шукати стартапи та ідеї, які пов’язані із захистом нашої країни, фінансувати їх, доводити їх до результату та перетворювати потім у сталі компанії, які активно розвиваються і допомагають знищувати ворога. Ми починали з дронових програм, РЕБ, інвестицій у наземні платформи. Зараз інвестуємо в ракетні програми, засоби захисту від «шахедів», у розвиток штучного інтелекту», — розповів Михайло Федоров.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії зʼявилася нова послуга

НБУ оновив систему контролю за діяльністю банків

У Дії зʼявилася нова військова облігація

Рубрики: Війна з РосієюГрошіДіяІнвестиціїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Український фонд F1V запускає проєкт на €50 млн для інвестицій у стартапи 11.07.2025

Український фонд F1V запускає проєкт на €50 млн для інвестицій у стартапи
Український стартап Headway залучив інвестиції від Bullhound Capital 11.07.2025

Український стартап Headway залучив інвестиції від Bullhound Capital
Український стартап залучив €760 000 інвестицій 09.07.2025

Український стартап залучив €760 000 інвестицій
Кійосакі назвав Біткоїн «найлегшими грошима в історії» 08.07.2025

Кійосакі назвав Біткоїн «найлегшими грошима в історії»
Золото по $5 000 засвідчить крах економіки — СЕО NexMetals 05.07.2025

Золото по $5 000 засвідчить крах економіки — СЕО NexMetals
Український сервіс Liki24 залучив $9 млн інвестицій 03.07.2025

Український сервіс Liki24 залучив $9 млн інвестицій
Вибір редакції
Всі
Як криптотрейдери використовують ШІ: огляд можливостей, ризиків та сервісів
ТОП статей 11.07.2025

Як криптотрейдери використовують ШІ: огляд можливостей, ризиків та сервісів

 Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років
ТОП статей 04.07.2025

Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років
Останні новини
Сьогодні  20:00

Резидент Дія.City й учасник Brave1 Tencore залучив майже $4 млн від MITS Capital

 Сьогодні  19:00

xAI Ілона Маска представив Grok 4

 Сьогодні  18:00

Річна інфляція пішла на спад, уперше за 1,5 роки — Гетманцев

 Сьогодні  16:00

На тлі стрімкого зростання Біткоїна шорт-трейдери втратили понад $1 млрд

 Сьогодні  15:00

Український фонд F1V запускає проєкт на €50 млн для інвестицій у стартапи

 Сьогодні  14:00

Мережа «Аврора» відкрила свій перший магазин у Бухаресті

 Сьогодні  13:00

UGB отримав від ЄІБ €120 млн для підтримки українського бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber