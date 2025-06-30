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У Дії зʼявилася нова військова облігація

30.06.2025 13:40
Ольга Деркач
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У застосунку Дія зʼявилася нова військова облігація — «Алушта»

У Дії зʼявилася нова військова облігація

У Дії зʼявилася нова військова облігація Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомила Дія у своєму Telegram-каналі.

«Підтримуйте Сили оборони — купуйте нову облігацію в Дії. Кожна придбана облігація перетворюється на зброю, техніку, ліки для захисників і захисниць, а також на зарплати військовим. Купуйте облігації в Дії — підтримайте Сили оборони та наблизьте день, коли кожен українець повернеться додому. А ще — це інвестиція з гарантованим доходом. Що більше облігацій ви купуєте, то більшу виплату отримуєте», — пишуть у Дії.

Вартість облігації — 1 048 грн.

Річна ставка — 16,8%.

Дата виплати — 16.09.2026.

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Послугу реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.

Нагадаємо, що невдовзі у Дії з’явиться перша ШІ-послуга.

«Запустили внутрішнє тестування Ші-асистента на порталі Дія. І вже скоро зможете оформити першу послугу через ШІ в Дії — довідку про доходи, — заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. — У нашій команді штучний інтелект став частиною щоденних процесів — 70% нормативно-правових актів юристи аналізують за допомогою ШІ. І це лише один із кейсів оптимізації роботи».

Раніше ми також писали, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

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Рубрики: ДіяІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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