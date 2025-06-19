У Дії зʼявляться дві нові послуги

У Дії зʼявляться дані нові послуги. Обидві вони будуть повʼязані з будівництвом

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України у своєму Telegram.

«Спрощуємо процес будівництва для українців. Уже скоро подати повідомлення про початок будівельних робіт і зареєструвати декларацію про готовність об’єкта по будпаспорту можна буде в застосунку Дія. Зручно, швидко й за кілька кліків. Раніше така можливість була тільки на порталі Дія або в ЦНАПі», — пишуть у Мінцифри.

Послуги будуть доступними для будинків до 500 м² до двох поверхів і господарських споруд на ділянці — гаража, сараю, літньої кухні тощо.

Крім цього, у Дію надходитимуть push-сповіщення в про результати будпослуг, які українці оформляють у ЦНАПі. Пуші надходитимуть після відправки документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та за результатами розгляду документів.

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«Раніше будівельна галузь уважалася однією з найкорумпованіших — щороку повз бюджет проходило 7 млрд грн. Наша команда цифровізує сферу, щоб усі процеси були швидкими й прозорими», — додають у Мінцифри.

Цифровізація будівельних послуг реалізується у співпраці Міністерства розвитку громад та територій України й Міністерства цифрової трансформації України за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» — UK DIGIT, що впроваджується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, що невдовзі у Дії з’явиться перша ШІ-послуга.

«Запустили внутрішнє тестування Ші-асистента на порталі Дія. І вже скоро зможете оформити першу послугу через ШІ в Дії — довідку про доходи, — заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. — У нашій команді штучний інтелект став частиною щоденних процесів — 70% нормативно-правових актів юристи аналізують за допомогою ШІ. І це лише один із кейсів оптимізації роботи».

Раніше ми також писали, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

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