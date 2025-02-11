У Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення

У застосунку Дія незабаром може з’явитися послуга онлайн-розлучення. Наразі розробники аналізують алгоритми для впровадження цієї функції

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на заяву заступниці директора з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль в ефірі телеканалу «Київ24».

Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

«Що стосується розлучення — це логічний наступний крок. Зараз ми вивчаємо процеси й технологічну частину», — сказала Коваль.

Наразі в Дії доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені.

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Раніше Міністерство цифрової трансформації України анонсувало нове оновлення для застосунку Дія. Вже навесні у застосунку з’являться електронні рецепти на ліки, направлення до лікарів, запити на обробку персональних даних та затвердження планів лікування.

Нова послуга розробляється у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, і до червня 2025 року всі медичні установи будуть підключені до системи сповіщень.

Нагадаємо, що у Дії запустили послугу Повідомлення про відсутність звʼязку, щоб дзвінки та інтернет працювали стабільніше по всій країні. Відтепер усі користувачі можуть повідомляти про відсутність звʼязку у будь-якому місці.

Раніше ми писали, що у Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації. Раніше штрафи з камер у Дію приходили з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз до цієї інформації додали ще й фото та відео.

Крім того у Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення. Тепер пенсійне посвідчення доступне в електронному форматі та не вимагає паперового (фізичного) аналога. Це дозволяє отримати його швидше, без необхідності відвідувати держустанови, і робить користування ще зручнішим

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