close-btn
PaySpaceMagazine

У Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення

11.02.2025 11:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

У застосунку Дія незабаром може з’явитися послуга онлайн-розлучення. Наразі розробники аналізують алгоритми для впровадження цієї функції

У Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення

У Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення Фото: freepik.com

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на заяву заступниці директора з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль в ефірі телеканалу «Київ24».

Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

«Що стосується розлучення — це логічний наступний крок. Зараз ми вивчаємо процеси й технологічну частину», — сказала Коваль.

Наразі в Дії доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені.

Цікаве по темі: У Дії анонсували нову послугу для бізнесу

Раніше Міністерство цифрової трансформації України анонсувало нове оновлення для застосунку Дія. Вже навесні у застосунку з’являться електронні рецепти на ліки, направлення до лікарів, запити на обробку персональних даних та затвердження планів лікування.

Нова послуга розробляється у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, і до червня 2025 року всі медичні установи будуть підключені до системи сповіщень.

Нагадаємо, що у Дії запустили послугу Повідомлення про відсутність звʼязку, щоб дзвінки та інтернет працювали стабільніше по всій країні. Відтепер усі користувачі можуть повідомляти про відсутність звʼязку у будь-якому місці.

Раніше ми писали, що у Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації. Раніше штрафи з камер у Дію приходили з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз до цієї інформації додали ще й фото та відео.

Крім того у Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення. Тепер пенсійне посвідчення доступне в електронному форматі та не вимагає паперового (фізичного) аналога. Це дозволяє отримати його швидше, без необхідності відвідувати держустанови, і робить користування ще зручнішим

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На порталі Дія.Бізнес зʼявився інвестиційний каталог імпакт-бізнесів

У Дії стали доступні консульські послуги для українців за кордоном

Дія підключає державні банки для покращення платіжних послуг

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Українці зможуть користуватися e-документами в ЄС 10.02.2025

Українці зможуть користуватися e-документами в ЄС
Дію інтегрували з AUTO.RIA: як продати авто без черг і ризиків 09.02.2025

Дію інтегрували з AUTO.RIA: як продати авто без черг і ризиків
Понад 200 компаній покинули проєкт Дія.City 07.02.2025

Понад 200 компаній покинули проєкт Дія.City
У Дії анонсували нову послугу для бізнесу 05.02.2025

У Дії анонсували нову послугу для бізнесу
У Дії зʼявляться направлення до лікаря та рецепти на ліки — Федоров 04.02.2025

У Дії зʼявляться направлення до лікаря та рецепти на ліки — Федоров
У Дії з’явилася нова корисна функція 31.01.2025

У Дії з’явилася нова корисна функція
Вибір редакції
Всі
Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber
ТОП статей 10.02.2025

Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber

 Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії
ТОП статей 05.02.2025

Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії
Останні новини
Сьогодні  15:30

Revolut оголосив про початок роботи в Україні

 Сьогодні  14:40

Visa запустила в Україні технологію Tap to Add Card

 Сьогодні  13:00

NovaPay розширив можливості клієнтів щодо зняття готівки

 Сьогодні  12:13

Як криптозими впливають на поведінку інвесторів у 2025 році

 Сьогодні  12:00

Київстар отримав особливі статуси від Fortinet та Microsoft

 Сьогодні  11:00

У Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення

 Сьогодні  10:00

НБУ оновив правила миттєвих кредитових переказів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber