На порталі Дія.Бізнес зʼявився інвестиційний каталог імпакт-бізнесів

Дія.Бізнес у співпраці з Альянсом The Possible, зокрема із членами Альянсу — Українським соціальним венчурним фондом (USVF), SILab Ukraine, Promprylad, Greencubator, запустили новий інвестиційний каталог імпакт-підприємств

Каталог на порталі Дія.Бізнес представляє компанії, які вирішують виклики сучасності: від змін клімату до підтримки вразливих груп, йдеться в пресрелізі.

«Підтримка підприємців — пріоритетний напрям роботи Мінцифри. У межах національного проєкту Дія.Бізнес разом із партнерами ми створюємо можливості для бізнесу зростати та масштабуватися. Одна з них — Інвестиційний каталог імпакт-підприємств. Він об’єднує соціально відповідальний бізнес, який використовує інновації, щоб досягти сталого розвитку й розв’язати соціальні проблеми, та інвесторів, готових підтримати проєкти. Переконана, що такий підхід посилить підприємницьку екосистему й надасть змогу українським підприємцям розвивати економіку та покращувати життя громад», — зазначила Валерія Іонан, заступниця Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції.

Імпакт-підприємства поєднують фінансовий успіх з позитивним соціальним та екологічним впливом. Згідно з даними Global Impact Investing Network (GIIN), обсяг ринку імпакт-інвестицій у світі вже перевищує $1 трлн і продовжує стабільно зростати. Це глобальний тренд, який також активно набирає популярності в Україні.

«Українська модель імпакт-підприємництва є унікальною завдяки своїй адаптивності до надскладних умов, де бізнес і соціальний вплив стають невідʼємними. Ці підприємства вирішують критично важливі виклики — від підтримки громад, постраждалих від війни, до розвитку зеленої економіки. Український соціальний венчурний фонд вже підтримав 64 імпакт-компанії від початку повномасштабного вторгнення, і деякі з них успішно масштабуються на рівні громад, демонструючи новий спосіб мислення, орієнтований на відновлення економіки. Такі бізнеси є основою для сталого відновлення нашої країни та створюють можливості для інвесторів, які прагнуть поєднати фінансовий дохід із позитивним впливом на суспільство», — підкреслює Олена Калібаба, СЕО Українського соціального венчурного фонду.

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Новий каталог надає інвесторам детальний огляд імпакт-бізнесів, які працюють у ключових напрямах сталого розвитку:

соціальні підприємства: бізнеси, які розв’язують проблеми трудової та соціальної інтеграції вразливих груп населення, надають соціальні й освітні послуги, а також послуги в сфері охорони здоровʼя, які відсутні у громаді, але на які є запит у мешканців;

соціальні підприємства: бізнеси, які розв’язують проблеми трудової та соціальної інтеграції вразливих груп населення, надають соціальні й освітні послуги, а також послуги в сфері охорони здоровʼя, які відсутні у громаді, але на які є запит у мешканців; зелені бізнеси: інновації у сфері відновлюваної енергії, переробки відходів та скорочення вуглецевого сліду;

зелені бізнеси: інновації у сфері відновлюваної енергії, переробки відходів та скорочення вуглецевого сліду; рішення для спільнот і громад: продукти та послуги, які роблять життя громадян більш безпечним і комфортним.

У портфоліо близько 30 бізнесів, з них 12 зелених. Вони розробляють біорозкладне пакування, переробляють кавову гущу, створюють міцелійну шкіру й точне землеробство, а також випускають електромобілі для людей з інвалідністю. Також каталог містить 10 соціальних підприємств, спрямованих на інклюзію, освіту та підтримку вразливих груп населення; 4 ком’юніті-бізнеси та 1 ветеранський.

Водночас каталог є відкритим для нових учасників — компанії, що відповідають визначеним критеріям, можуть подати заявку, після чого їх буде додано до каталога.

Заявку на включення до каталога можна заповнити тут.

Цей каталог — свого роду запрошення інвесторів і міжнародних партнерів стати частиною позитивних змін в Україні.

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