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В Україні запустять цифровий інноваційний хаб для бізнесу
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В Україні запустять цифровий інноваційний хаб для бізнесу

23.12.2024 11:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Європейський цифровий інноваційний хаб WIN2EDIH розпочне роботу в Україні для підтримки розвитку бізнесів і підприємництва

В Україні запустять цифровий інноваційний хаб для бізнесу

Фото: freepik.com

Інноваційний хаб WIN2EDIH зосередиться на кібербезпеці, інтернеті речей (IoT), автоматизації та роботизації, віртуальній реальності, хмарних сервісах, виробництві, штучному інтелекті тощо. Він почне працювати з січня 2025 року.

Цей проєкт є частиною програми фінансування Євросоюзу «Цифрова Європа» із загальним бюджетом у 7,9 млрд євро. Її метою є надання цифрових технологій підприємствам, громадянам і державним адміністраціям. Також Єврокомісія планує виділити до 4,5 млн євро на співфінансування мережі цифрових хабів в Україні.

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Серед ключових напрямків роботи хабу WIN2EDIH:

  • Послуги test before invest — перевірка технологій і гіпотез до запуску.
  • Послуги з навчання та розвитку навичок.
  • Послуги support to find investment — підтримка бізнесів у питаннях пошуку та залучення фінансування.
  • Послуги innovation ecosystem building — допомога з отриманням доступу до європейської інноваційної мережі та підсиленням української технологічної спільноти.

Координатором консорціуму WIN2EDIH в Україні став Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Щоб отримувати запрошення до участі в ініціативах, підприємці повинні заповнити форму.

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Мережа європейських цифрових інноваційних хабів (EDIH) діє як своєрідний «one-stop-shop». Така система дозволяє бізнесам, інноваторам та державним установам отримати всі підтримку для успішної цифрової трансформації. Особлива увага приділяється малим та середнім підприємствам, щоб допомогти їм успішно адаптуватися до трендів цифрової економіки та бути конкурентними на європейському ринку.

Нагадаємо, агенція Svitlo, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», запускає новий етап безкоштовного проєкту «Світло можливостей 3.0». Мета ініціативи — допомогти малому та середньому бізнесу покращувати комунікації в умовах обмежених ресурсів і сучасних викликів.

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Рубрики: ЄвросоюзНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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