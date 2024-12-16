Svitlo та USAID запускають програму підтримки українського бізнесу «Світло можливостей 3.0»

Агенція Svitlo, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», запускає новий етап безкоштовного проєкту «Світло можливостей 3.0». Мета ініціативи — допомогти малому та середньому бізнесу покращувати комунікації в умовах обмежених ресурсів і сучасних викликів

Про це повідомила пресслужба Svitlo.

Проєкт «Світло можливостей» вже мав два успішні етапи, під час яких було проведено роботу з 45 українськими бізнесами. Завдяки досягнутим результатам та високому попиту агенція отримала змогу продовжити проєкт і допомогти ще 20 компаніям у їхньому розвитку. Серед учасників проєкту були такі українські компанії як reкava, Garne, Lol&Pop, Gifty, Misso, snEco, Truemix та інші.

«Проєкт «Світло можливостей» — це в прямому сенсі «світло» для мого бізнесу MAÏNA food service. Я отримала за короткий термін новий бренд, маркетингову стратегію та стратегію продажів, які були вкрай необхідні для мого бізнесу. За чотири місяці спільної роботи я вже впровадила нові послуги, розробила нові продукти, створила нові робочі місця та склала готовий план роботи на 2025 рік. Це надзвичайно важливо для малого та середнього бізнесу сьогодні. Команди, які працювали над проєктом, надихали мене та допомогли зміцнити впевненість у правильності реалізації ідей», – додає співзасновниця бренду MAÏNA Наталія Павлючок.

Новий етап проєкту триватиме 5 місяців і залучить 20 малих та середніх офіційно зареєстрованих в Україні компаній. Кожен учасник безоплатно отримає індивідуальну комунікаційну стратегію для соціальних мереж, а також підтримку у розробці власного контенту під керівництвом експертів. Частина учасників за індивідуальним запитом також зможуть отримати консультації по роботі відділу продажів, залученню інвестицій, формування планів розвитку та виходу на експорт. Пропонований перелік послуг буде погоджений під час підписання меморандуму з учасником проєкту.

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«Ми вдячні за довіру команді Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», які повірили у проєкт та надали можливості для його реалізації. Завдяки їхній підтримці вже півтора роки команда Svitlo та запрошені фахівці допомагають бізнесам покращити їхню конкурентоспроможність та вивести комунікації на новий рівень. Підтримка Програми USAID створює win-win умови і для фахівців, і для підприємців, адже спеціалісти отримують оплату за свої послуги, а бізнеси – індивідуальні рекомендації, скориговані під окремі запити кожного», – зазначає засновниця комунікаційної агенції Svitlo Поліна Ковальова.

До роботи з учасниками долучаться як фахівці агенції Svitlo, так і запрошені експерти, зокрема, працівники консалтингової компанії Let’s Call. які надаватимуть послуги з аудиту та рекомендації щодо побудови відділу продажів та фахівчиня з експорту Ірина Василенко – консультантка відділу консалтингу Офісу з розвитку підприємництва та експорту.

«Коли ми запускали «Світло можливостей», для нас було важливим не просто запропонувати окремі послуги для підсилення компаній, а створити цілісну екосистему підтримки малого та середнього бізнесу України. Не менш важливим аспектом проєкту є спільнота як додаткова цінність для кожного бізнесу. Адже це відкритий простір для обміну досвідом з іншими бізнесами, участі у мастермайнд-дискусіях, які проходять щомісяця (ми вже провели 15 зустрічей, кожна з яких збирає більше 70 ідей та рішень), участь у практичних воркшопах на важливі для компаній теми, зокрема про залучення фінансування у бізнес. Таким чином, ми бачимо, як стаємо частиною шляху українських бізнесів по підвищенню конкурентоспроможності», — додає Олександра Гондюл, проєктна менеджерка «Світло можливостей».

Новий етап проєкту «Світло можливостей 3.0» триватиме упродовж 5 місяців – з грудня 2024 до травня 2025. Відбір учасників проєкту відбуватиметься у два етапи: заповнення анкети-заявки та інтерв’ю з фахівцями Svitlo Agency. Подати анкету та ознайомитися з деталями участі можна за посиланням.

Посилання на анкету «Світло можливостей 3.0».

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