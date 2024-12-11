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В Україні створили каталог 100 найкращих стартапів

11.12.2024 17:00
Дарія Шуть
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Каталог про сотню найкращих українських стартапів, що розвиваються, стане практичним джерелом інформації для міжнародних партнерів та інвесторів

В Україні створили каталог 100 найкращих стартапів

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Громадська спілка Techosystem розробила каталог «100 найкращих українських стартапів, що розвиваються» та представила його громадськості. Автори зазначають, що перелік полегшить інвесторам процес визначення можливостей для співпраці.

«Каталог є свідченням креативності, стійкості та інноваційності українських підприємців, які формують майбутнє світової промисловості», — йдеться на сторінках каталогу.

Також він висвітлює перспективні команди стартапів безпосередньо для українських інвесторів, інших співзасновників і місцевих ініціатив, створюючи можливості для співпраці всередині країни.

У каталозі кожен зі 100 найкращих стартапів має власну візитівку. Там вказані назва, короткий опис рішення компанії, сфера діяльності, кількість працівників, рік заснування, фаундери, раунд інвестицій, кількість користувачів тощо.

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Головними критеріями у відборі компаній до каталогу було поняття «український стартап». Зокрема, принаймні один засновник компанії повинен бути громадянином України, 30% її працівників є українцями, компанія має зареєстровану юридичну особу-платника податків в Україні.

Також стартап має бути заснований менше ніж 10 років тому, розробляти інноваційний продукт або послугу з високим потенціалом для швидкого зростання, розв’язувати реальні проблеми та мати масштабовану бізнес-модель. Компанії до каталогу обирало професійне журі з технологічної сфери у складі 50 фахівців.

Подібний каталог вперше випустили торік під назвою «Перспективні UA Startups: Resilience Edition». Тоді він набув значної популярності серед зацікавлених сторін технологічної екосистеми та став важливим інструментом просування українських стартапів.

Нагадаємо, що український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн. У 2025 році стартап має намір отримати ще $1 млн фінансування. Ці кошти планують спрямувати на вдосконалення функціоналу платформи, розширення можливостей штучного інтелекту, а також підготовку до масштабування проєкту.

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За матеріалами dev.ua

Рубрики: СтартапиКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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В Україні створили каталог 100 найкращих стартапів

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