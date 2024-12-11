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Український стартап Frontline залучив $100 000 від Startup Wise Guys

11.12.2024 11:40
Ольга Деркач
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Український стартап Frontline, який спеціалізується на оборонних технологіях, отримав інвестицію у розмірі $100 000 від естонського акселератора Startup Wise Guys

Український стартап Frontline залучив $100 000 від Startup Wise Guys

Український стартап Frontline залучив $100 000 від Startup Wise Guys Фото: freepik.com

Подробицями про угоду стартап поділився з Vector.

Ці кошти будуть спрямовані на розширення виробництва дронів. Фінансування дозволить команді значно збільшити масштаби виробництва в Україні, прискорити процес розробки нових рішень та розширити міжнародну співпрацю.

Frontline спеціалізується на створенні дронів та роботизованих турелей, адаптованих до роботи в умовах радіоелектронної боротьби. У 2023 році компанія увійшла до числа семи стартапів, які отримали інвестиції від фонду D3. Серед ключових розробок Frontline — розвідувальний дрон ZOOM та роботизована турель «Буря».

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Дрон ZOOM створений для проведення розвідки. Він оснащений системою зв’язку, стійкою до засобів радіоелектронної боротьби, та модулем візуальної навігації, що забезпечує високу точність і автономність. Ця модель пройшла успішні випробування та використовується в бойових умовах.

Роботизована турель «Буря», розроблена для гранатомета МК 19, має вагу 47 кг і оснащена автоматизованою системою наведення. Завдяки цьому вона швидко реагує на загрози та демонструє високу точність ураження цілей. Турель може бути встановлена вручну або доставлена на позицію за допомогою логістичної платформи, що забезпечує її мобільність та ефективність у польових умовах.

Нагадаємо, що український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн. У 2025 році стартап має намір отримати ще $1 млн фінансування. Ці кошти планують спрямувати на вдосконалення функціоналу платформи, розширення можливостей штучного інтелекту, а також підготовку до масштабування проєкту.

Раніше ми писали, що інвесткомпанія Web3 Media Ventures купила український стартап Slise. Співзасновник та СЕО Slise Олексій Сидоров розповів, що стартап планується інтегрувати у портфель Web3 Media Ventures до кінця першого кварталу 2025 року.

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Рубрики: СтартапиГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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